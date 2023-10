La opinión del florense: ¿A cuál herediano le hago caso? Lea los argumentos y decida

El Herediano volvió a dejar dudas tras quedar eliminado en el Torneo de Copa ante el Saprissa. (Jose Cordero)

Tras caer en el Torneo de Copa ante el Saprissa, volví a toparme con mi amigo negativo y mi amigo positivo, los escuché con calma, cada uno tiene puntos importantes.

+¿Qué mae y esa cara?

- Diay, nos ganó Saprissa en Copa, ¿no vio?

+ Empatamos, en 90 minutos no nos ganó.

- Igual quedamos eliminados, no ve a la prensa como loca por la final entre esos dos.

+ Mae ese torneo no importa, me importa el de Centroamérica y el nacional.

- A mí me importan todos, Jafet me enseñó a apoyar, exigir. A este equipo hay que pedirle más, estamos cuartos en el torneo local, perdimos la Super Copa, ya nos dejaron fuera de Copa, algo no está bien.

+ No sea dramático.

- Mae y me tiene mal que Gerson salga a responder en redes sociales.

+ Exagerado, ¿le pueden decir de todo y tiene que quedarse en silencio?

- Que responda en la cancha, en redes yo también puedo decir que soy buenísimo, por algo la afición le dice cosas.

+Ahora juega bien el cierre del torneo y todos lo quieren, es más, usted le pide foto y la sube a todo lado.

- Pero que lo haga, hace rato estoy esperando más de él, tiene todo el talento del mundo, pero le falta, esas varas le quitan a uno las ganas.

+¡O sea ya no vas a ir al estadio y solo vas a estar en modo crítica!

- Está loco, yo siempre voy, pero mae tenemos equipo para ganar, no para andar en esta vara, le repito somos cuartos y en el torneo ese vamos a semifinales contra la Liga, y de una le digo ¡no quiero que jueguen bonito esa serie!, ¡quiero que la ganen!

+Diay, pero si juegan bonito y ganan mejor.

-Eso de jugar bonito está sirviendo de cortina, esas habladas no me gustan, al equipo lo hicieron para ganar.

+Mae qué necio, tenga fe, Jeaustin es un crack en las rondas que siguen, usted sabe como es con el mae.

-Eso sí, pero me tiene malo eso de quedar fuera contra Saprissa, había que matarlos, se imagina la crisis en Tibás.

+Le repito ese torneillo nada de nada.

-Ajá, véalos ahora como locos hasta en Alajuela están con la llorada de que van a jugar sin seleccionados.

Y siguieron durante horas, Herediano ¿Usted está más del lado del positivo o del negativo? ¿Un poco de ambos?, lo cierto del caso es que sin importar lo que creamos en este momento hay que ir al estadio, el fútbol se ve mejor en la cancha, la mejor forma de exigir es en la tribuna.