La opinión del florense: ¿A cuál Herediano puedo creerle?

¿A cuál Herediano podemos creerle? Esa es una discusión que tienen algunos aficionados florenses. (PFC)

¿A cuál le creo?

¿Al Herediano de las tres victorias o al de los últimos dos partidos?

Me tocó presenciar una conversación entre dos heredianos, uno positivo y otro negativo, cada uno defendió su tesis, y para ser sincero algo de razón tenían es sus criterios, esto se dijeron.

- “Mae que va, estamos mal, volvimos a perder, los cambios no sirven, el DT está en otras, solo piensa en la Sele, debería dejar de hablar de eso”.

+”¿Qué le pasa? Por fin jugamos a algo, el equipo siempre anota, compare con el torneo pasado, es un lujo ver jugar al equipo, de la Sele si le preguntan ¿qué va a hacer?”.

- “Ahhhh no mae, pareces de otro equipo, modo foca, todo lo aplaude, no podemos perder contra Guanacasteca, en casa, y Puntarenas, con los fichajes que hicimos no se puede; si le preguntan de la Sele podría decir que no depende de él y que respeta al Herediano y a su afición y que ya no se va a referir al tema”.

+”Mae estamos líderes en el grupo del torneo internacional, ganamos en Tibás, en serio no sea fanático”.

-”¿Y no ves estos dos partidos? Son avisos, Jeaustin dijo que no iba a hacer rotaciones grandes y cambió nueve maes ante Guana y contra el Puerto se la peló con los cambios”.

+”Y qué quiere ¿despedirlo? ¿Seguir con lo mismo de siempre?, mae este equipo juega.

-”¿De qué sirve jugar bien si perdemos? Yo quiero ganar y ya. Hay que señalar las peladas, no podemos quedarnos callados con estas cosas y así nos van a pedir que lleguemos al estadio”.

+”Mae, pero no ves a Elías, Ronaldo, es más Gerson está subiendo el nivel, Quirós y Darryl son muy buenos laterales, dele chance al equipo”.

-”Por eso le digo, con ese equipo debemos estar arriba y hoy estamos cuartos, no podemos aplaudir eso”.

+”No sea perilla”.

-”No sea foca”.

Y nunca se pusieron de acuerdo, la discusión siguió y usted como herediano posiblemente se identificó con alguno. A usted como no herediano gracias por leer.

Al final del torneo veremos si era “+” o “-” el que tenía razón.

Fabián Zumbado, columnista invitado, cédula 4.