La opinión del florense: “A Herediano, para variar, le toca arruinar la final soñada”

Herediano tiene la misión de arruinar "la final soñada" algo que no les nada nuevo. (Jose Cordero)

Fabián Zumbado Vega, Columnista invitado.

Desde que inició el torneo de copa muchos imaginaron una final entre Saprissa y Alajuelense, coincidentemente en las rifas les tocó no viajar largo, jugar en casa siempre, etc. Si alguien habla de bolitas calientes en mundiales o Champions…

Toca, para no perder la costumbre, ser el equipo incómodo, el que nadie quiere que se meta en las finales, el viernes el Team juega a partido único en Tibás ante el Saprissa (muy conveniente), el equipo rojiamarillo podría llegar a la final sin jugar un solo minuto en su sede (cosas particulares del fútbol criollo).

En frente tendrá a un rival herido, peligroso, el club con más títulos en la historia de nuestro país y eso al Herediano le hace más complicada y atractiva la serie.

Hace unas semanas pocos veían al equipo sin opción al liderato y hoy, sin estar muy cerca, ya no parece imposible, eso sí, antes de pensar en eso hay que enfocarse en el duelo ante los morados.

Me encantaría, tras el juego, hablar de únicamente fútbol, que el arbitraje no sea protagonista, espero no tener que pensar que lo de la final “soñada” llegó más a fondo.

Me gustaría que se hable del trabajo táctico de uno y cómo superó al otro, del buen nivel de “x” jugador, del error en marca que significó el gol y no de una manita del árbitro para cumplir con el sueño en el inicio del certamen.

Jeaustin Campos en este tipo de instancias es de lo mejor del país y tiene una nueva prueba para ratificarlo.

En unos días escribiremos sobre Guanacasteca, el próximo rival en el campeonato nacional, que nos venció en la primera ronda y es el que nos sigue en la tabla de posiciones.

Pero antes el Saprissa, nuestro rival en copa.