La opinión del florense: “A nadie le importa Heredia, pero veo a todos chimados”

En unos cuantos días el “Team” venció al campeón de Panamá, al de Nicaragua y al de Costa Rica, a nadie le importa pero a muchos les duele. (Mayela López)

Herediano es el equipo incómodo, el de los dirigentes, jugadores y aficionados cae mal, a nadie le importa dicen algunos…

Pero siempre hablan o escriben: “es que Jafet Soto tal y tal cosa”, “es que ni estadio tienen”, “llevan ochenta años construyendo”, “equipo chico”, “que Faerrón esto”, “blablablabla”, ah y agregan casi siempre “A NADIE LE IMPORTA”.

Se debe sufrir mucho cuando algo que no le importa a uno está presente en su vida, en su día a día, en realidad si no les importara ni siquiera debería ser tema, pero el Herediano, SIEMPRE es tema, para bien o para mal.

Si Herediano “a nadie le importa” no deberían existir comentarios cuando publiquen este texto en las redes sociales de La Teja. A ver sí se aguantan.

Es entendible, desviar la atención de un mal momento lleva a muchos a decir es que a nadie le importa y bueno si no le importa entonces no hable de eso.

No me importa “equis” tema, como no me interesa eso, entonces no hablo al respecto.

Todos los que dicen que a nadie le importa Herediano tienen un problema con el equipo, algún mal recuerdo de esa divisa que llegó a finalizar el reinado de los dos más seguidos del país, del más ganador, Saprissa, al que recientemente derrotó 2x0 y de un Alajuelense que en los últimos años colecciona los mismos campeonatos que el Cartaginés, Pérez Zeledón y San Carlos.

“Las grandes finales no tienen a Herediano presente”… ¡JAJAJAJA! Da risa escuchar eso, más si hay un equipo que con televisor de pantalla plana e Internet, nunca vio a su equipo dar la vuelta olímpica en la casa de su rival.

El Herediano de Paté sigue sin jugar “lindo” y eso a los Heredianos NO NOS IMPORTA, lo único que nos importa es ganar.

a nadie le importa pero a muchos les duele, y generar ese tipo de dolores, ese tipo de comentarios a los florenses viera cómo nos gusta.

Luego de conseguir títulos en dos centenarios el Herediano lleva ya rato de no salir campeón y aún así sigue incomodando a muchos, ¡JAJAJAJAJA!