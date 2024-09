La opinión del florense: Lo que yo le exijo al Herediano a la hora de salir a la cancha

Herediano ganó ante Liberia tres puntos vitales más allá de las formas que se puedan analizar. (Jorge Navarro para La Nacion )

El fútbol tiene estilos, los estilos tienen adeptos, hay quienes aman jugar bien y ganar, otros priorizan el estilo de juego sobre el resultado y existen también lo que, únicamente, se preocupan por obtener el triunfo, como sea.

Soy de esos últimos, he visto a mi equipo jugar muy bien y ganar; el Herediano del 2013 con Marvin Solano es un ejemplo, así levantamos la copa en un certamen en el que fuimos justos vencedores por lo que mostramos durante el torneo

También vi equipos rojiamarillos jugando muy bien y no ser campeones. La lista, en este caso, es extensa por lo que si nos ponemos a enumerar se nos va la columna; además, en algunos podría diferir alguien al entrar al terreno de ¿Qué es jugar bien?

Obviamente, también vi equipos florenses jugar con un estilo poco vistoso y obtener la victoria. Eso es algo que los clubes grandes siempre en algún momento les sucede, pero de lo que pocos se quejan.

De todo esto que les escribo lo único, realmente importante, para mi, es el resultado, jugar bien sin ganar no me agrada, ganar, jugando no tan bien me cae mejor. Así hay técnicos que hasta se volvieron leyendas como Salvador Bilardo en Argentina, por ejemplo, para quien el resultado estaba sobre todo.

¿Concuerdan?

El ideal es el estilo preciosista, pero no es tan normal.

Hoy a mi amado Herediano le aplaudo el resultado, si el equipo gana los florenses sonreímos. Si pierde aunque juegue bien no quedamos contentos.

Por eso el juego ante Liberia nos encantó, hubo muchos goles, propuesta ofensiva fuerte y al final se ganó. Si el encuentro terminaba en empata el análisis , estoy seguro, sería otro, todos verían más los cuatro goles permitidos, el perder dos puntos en casa, etc.

Ganar es el objetivo, las formas importan, claro, pero el resultado es lo más importante.