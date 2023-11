La opinión del florense: ¡Señores, llegó la 30!

Herediano tiene todo para celebrar el título el diciembre (Herediano)

Es el titular que quiero escribir en diciembre, de momento me conformo con decir que es la trigésima clasificación del Herediano consecutiva a segunda ronda del torneo.

A nadie le importa, pero aquí están leyendo, de nuevo el Herediano está en segunda fase, el que nadie quiere, el invitado incómodo, el que jode aquí y allá.

Ni en el Virilla , menos en la Agonía y es impensable en la Vieja Metrópoli acumular ese registro en instancias finales, pueden decir lo que quieran, pero el Herediano siempre está en esas fases, sin estadio, sin importarle a nadie, sin nada, pero como siempre VAMOS POR TODO.

No es garantía de nada, pero aquí seguimos, los “mellizos” no se ven tan hermanos como siempre y eso es divertido desde afuera, muchas veces esas luces hacia ellos hicieron que olvidaran al Team y al final pasó lo que no querían… Herediano campeón.

De momento es una utopía, un sueño, un simple deseo rojiamarillo como regalo de navidad . Depende del cuerpo técnico, jugadores, dirigencia y afición.

El Team puede ser segundo, tercero o cuarto, puede tener de rival en semifinales a Saprissa o Alajuelense, no importa nada de eso, para ser campeón hay que enfrentar al que venga.

En Guanacaste, el equipo demostró cosas que los florenses queríamos ver, hubo garra, entrega, para decirlo en buen tico “Güevos” y muchas veces así se sacan las series, con un poco más de alma que de fútbol.

Keyner fue titular y “secó” al “Cubo”, JJ Ruiz entró de cambio y anotó, los seleccionados no estaban y el plantel se comportó como debe ser, como un equipo.

Ahora toca cerrar la fase regular y no me queda duda de que se está pensando ya en las semifinales, imagino que viene descanso de jugadores, incluso trabajos físicos para que todos lleguen a punto para el cierre del certamen.

El tigre llegó, volvió a meterse y amenaza con volver a soltarse.