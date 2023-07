La opinión del Herediano: Elías Aguilar equivale a Joel Campbell

El Club Sport Herediano anunció el regreso del que ellos llaman “el Profeta”, Elías Aguilar, quien tras su exitoso paso por el fútbol de Corea del Sur vuelve al equipo donde fue campeón cinco veces.

Elías equivale a Joel en la expectativa que genera en sus aficionados, pues los manudos están vueltos locos por haberse “robado” a Joel y los heredianos están muy felices por el regreso del volante.

En eso equivale Elías a Joel, ya que por fútbol claramente Joel tuvo una carrera más importante, fue trascendental en Selección Nacional y es mejor.

Elias Aguilar, Herediano (CSH )

En lo que sí creo que hay una gran diferencia es en el apego al equipo, ya que Elías quiere al Herediano y fue el equipo que lo impulsó en todo momento, mientras que la Liga le pagó más a Joel que lo que ofreció Saprissa y por eso Joel es hoy “un manudo más”.

Lo que si considero es que estos dos jugadores tienen que ser los estandartes de Alajuelense y Herediano para la campaña que viene, deben tomar un rol de importancia como el de Mariano Torres en Saprissa, si es que quieren pelear por el torneo.

Que lástima que a Elías no lo pudimos disfrutar en la Selección Nacional, nadie le dio la oportunidad que se merecía, o no sé si los capitanes no lo querían, ya que jugaba en el puesto de uno de ellos.

El equipo de Jeaustin Campos podría tener una media de lujo si Elías anda bien, recuperan a Allan Cruz, Yeltsin Tejeda no se lesiona y John Jairo Ruiz sigue con el gran nivel de las dos últimas temporadas.

Lo cierto es que de los dos que he estado mencionando el obligado a marcar una diferencia absoluta es Joel Campbell, pues la Liga no puede dejar que otro fichaje bomba le explote en la cara.

