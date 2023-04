La opinión del manudo: ¡A nadie le importa!

Juan Carlos Arguedas figuró en muchos equipos como futbolista y director técnico. Foto: Archivo

Muchas veces hemos leído opiniones elegantes y muy ecuánimes de exjugadores que han pertenecido a los dos equipos más grandes de este país, gracias a su historia, los títulos y su afición.

He visto que son muy pocos los jugadores los que han tenido ese privilegio de ser alentado por estas aficiones, por lo que siempre se debe ser agradecido por ese apoyo.

Leí hace poco unas declaraciones de Juan Carlos Arguedas (creo que muchos ni se acordaban de él), y no es casualidad que su salida de Alajuelense haya sido polémica porque se mudó a la acera del frente, su decisión habrá tenido y eso honestamente a nadie le importa ya.

Pero Juan Carlos, sea elegante... Deje de hablar de la afición de Alajuelense o de Saprissa, en ninguna de las dos instituciones lograste ser un referente, jugaste clásicos, sí... Pero otros también han tenido esa experiencia para jugar en ambos bandos y tampoco hay que jugar de especial por eso.

Haga memoria de cómo saliste de Saprissa, gracias Juan Carlos por no volver a la Liga.

Hay que ser respetuoso con la afición de Alajuelense, no use este tipo de cosas para llamar la atención y buscar la aprobación de otros, esa aprobación que no pudiste conseguir en la cancha.

Querida afición del fútbol, que consume algunos programas que lo que buscan es la polémica para hacerse notar... Traten de ser críticos del contenido que ven o escuchan, porque la discordia y los problemas que vemos muchas veces en las gradas viene provocada y atizada por ese tipo de programas.

El fútbol es más que polémica, lástima que estos espacios no son más punzantes en temas a favor de mejorar nuestro fútbol y se le dé más importancia a opiniones banales que no suman nada.

Decidí escribir esto porque ya cansa que siempre que alguien ya está en el OLVIDO y cuya época ya pasó... tenga que hablar de Alajuelense y de su afición para hacerse notar.

Johan Guerra Z.

Creador de Contenido

JBoban17