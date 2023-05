La opinión del manudo: El arma de Alajuelense ante un rival confiado

Carlos Mora es del grupo de jóvenes que ilusionan al liguismo. (Rafael Pacheco Granados)

Háblame de amor, de pasión y fe… Muchas veces estas tres palabras entran en el maravilloso mundo del fútbol, pero se intensifican más cuando se trata del equipo que seguimos.

Esta semifinal contra Cartaginés se vivió de una manera intensa y con un poco de sinsabor al acabar el partido en el “Fello” Meza.

Clasificamos de una manera justa y con superioridad en el marcador (no voy a decir que holgadamente por que el que clasificó holgadamente fue el conjunto de Tibás, que no tuvo rival porque no existió). Cartaginés vendió cara su derrota y fue un rival complicado por méritos propios y también porque en tramos le facilitamos las cosas.

Quiero resaltar que nuestros jóvenes siguen dando los mejores partidos, Batipibe (Carlos Mora), Josi (Alcócer) y Aaroncito vienen en una alzada futbolística enorme, no puedo dejar por fuera a Suhander y Gamboa, quienes, sin duda, son los mejores en defensa.

Quiero guardar mesura por jugadores como Alexander López y Góndola que, honestamente, nos cuesta muchísimo ver su nivel actual, pues gracias al compromiso extra de sus compañeros, sus errores o malas decisiones han pesado menos; pero, definitivamente, estos señores no me dan confianza y creo que a muchos manudos tampoco.

Un marcador de 5-2 en el global nos dice que fuimos contundentes y que creamos las oportunidades necesarias. Quiero más de esto contra el archirrival que, al contrario nuestro, van más confiados y con un aíre de triunfalismo que, honestamente, no los culpo porque han sido mejores que nosotros en este torneo y en el balance de finales.

Pero es aquí donde debe aparecer nuestro mejor fútbol, nuestro amor a los colores para acabar con esta paternidad marcada en instancias finales.

Hasta el final, hasta vencer… Estamos con ustedes leones, nos vemos en casa este jueves.

¡Viva la Liga hoy y siempre!

Twitter: @JBoban17

Instagram: @JBoban17

Facebook: JBoban17

Twitch: JBoban17

TikTok: JBoban17

Johan Guerra Z.

Creador de Contenido

JBoban17