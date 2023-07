La opinión del manudo: ¡En Rojo y negro!

Qué alegría volver a nuestro uniforme tradicional. Qué uniforme nos ha dado en esta ocasión el nuevo patrocinador UMBRO, junto al equipo de Mercadeo de Alajuelense, encabezado por Oliver Nowalski.

Muchos estamos contentos con el nuevo uniforme y nunca faltará alguno que otro incomodo diciendo “de nada sirve ese uniforme”, “con eso no se ganan títulos”, “Copa uniforme bonito”, o el típico “ya no saben qué inventar para celebrar”. Y bueno, admiro la capacidad de esta gente de no cansarse de ser tan poco objetiva, castigando un departamento que no tiene injerencia en el área deportiva.

El uniforme le gustó mucho a los liguistas. (Prensa Alajuelense)

Aprendamos a separar temas y puestos en Alajuelense, un departamento como el de Mercadeo, que va en constante mejora y crecimiento merece su aplauso.

Remover el logo de Cementos Fortaleza, que arruinaba diseños de camisetas, y lograr mantener precios “accesibles”, con un patrocinador más icónico; y, no solo eso, sino que se logró un acuerdo con un patrocinador principal nuevo, que cree en nuestra institución como lo es Medismart. De antemano, creo que hizo su buena inversión para aparecer al frente de esta camiseta, por lo que agradecido estoy por creer en nuestros colores y en nuestra afición.

El trabajo de nuestros representantes en conjunto con Umbro hizo que en la cuenta principal de la marca inglesa anunciaran nuestra nueva piel, algo que ni la FEDEFUTBOL logró conseguir con la marca alemana Adidas, que nos ve como un equipo de relleno, con un trato de cuarto mundo para nuestras selecciones nacionales (esperando que ese trato mejore hago esta observación).

Eso hace más sobresaliente la negociación a la que se llegó con Umbro, un trato de primer mundo en RRSS y de fabricación de la indumentaria rojinegra.

UNA CAMISETA EN ROJO Y NEGRO A RAYAS, COMO LO DICE NUESTRA HISTORIA.

¡Viva la Liga hoy y siempre!