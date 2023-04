La opinión del manudo: Esto no es la Liga, basta de alcahuetear a esta plantilla

Hay jugadores que su ciclo en Alajuelense ya se les terminó. (Rafael Pacheco Granados)

Es lamentable ver a un equipo conformado por algunos jugadores que no nacieron para defender está camiseta, peor aún aquellos que vienen del extranjero con años en la institución y nunca han sido determinantes para obtener algún trofeo, pero basta de no decir nombres, hoy yo los voy a decir.

Leonel Moreira: Señor, usted ya está robando campo en la institución, un portero que no sale y le cabecean en el área chica es un portero sin confianza, pequeño en estatura y pequeño en coraje para no buscar el balón.

Giancarlo González: ya en columnas anteriores lo he dicho, usted se ha pasado en utilizar esa banda de capitán no solo para tapar su nivel, sino también para encarar al aficionado liguista y decirle que se equivoca en señalarlo, usted Giancarlo es el peor de todos los capitanes que ha tenido esta institución, VAYASÉ POR FAVOR, NO HAGA MÁS DAÑO.

Freddy Góndola: Una vergüenza total, su fútbol canchero, que es más maromas y es un irrespeto para este deporte, por favor avíseme para pagarle el UBER que lo lleve al aeropuerto Juan Santamaría y tome su avión lo más largo de Alajuelense.

Alex López: Muchos años en La Liga, sin pena ni gloria, no tengo nada que agradecerle. Usted ha quedado con una deuda enorme en su carrera en este país. Espero la gente vea esto y se dé cuenta que ya su tiempo aquí acabó.

Que puedo decir de un “clásico” donde en los últimos años solo un equipo llega a jugar ha darlo todo, mientras que otro conformado por algunos jugadores timoratos y ya tirando al conformismo, llegan a dar vergüenza y quedar en desgracia frente a su afición.

Aficionados liguistas, basta de alcahuetear a esta planilla, basta de estar dormidos.

¡ES HORA DE DESPERTARSE!

¡Viva La Liga hoy y siempre!

