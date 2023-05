La opinión del manudo: La Liga y su afición deben reconciliarse, eso pesa en el equipo

La afición jugará un papel fundamental en la semifinales para Alajuelense. (MAYELA LOPEZ; Mayela López)

La “fiesta grande” o como también le llaman “un nuevo torneo” es la nueva fase que se avecina del campeonato nacional.

Ya no vale nada de lo que ha pasado en el torneo regular, si Alajuelense perdió vs Saprissa, que si goleó a Cartaginés ya eso no suma nada más que la experiencia y el dato para los históricos.

Perder con Guadalupe FC, con un equipo con debutantes y jugadores con poco ritmo en la titular, ¿es para preocuparse? Sí, para algunos que vienen entrando de rebote no les importa como entraron, pues tienen la misma posibilidad que el líder absoluto del torneo de ser campeón, para qué centrar energías en un resultado inútil y poco importante con las circunstancias dadas.

Es hora de concentrarse en las semifinales, lo que pasó, pasó… Ahora viene un rival muy duro como lo es Cartago. El gol de visita es considerado motivo de desempate, por eso anotar en el “Fello” es muy importante para Alajuelense.

Este será el último año de contrato para algunos jugadores de la Liga y “ganarse” la renovación puede ser obteniendo el campeonato lo cual puede ser un aliciente para esos jugadores para sacar su mejor nivel. (Cosa que honestamente no me parece muy real).

La Liga y su afición deben reconciliarse, se nota a leguas el pesimismo de un sector grande de la afición y eso, aunque no lo parezca, pesa mucho en el ánimo que se ve en la cancha y más sí esa cancha es el Morera Soto. (Tienen toda la razón de sentirse inconformes y la reconciliación debe mostrarse en los resultados del equipo).

Solamente, quiero decir que si algún aficionado siente que van a cometer una locura como meterse a la cancha, tirar objetos, insultar con tintes racistas o xenófobos, por favor no vayan al estadio… Afectarán a la institución y no a los jugadores que nos pueden fallar.

¡Juntos a buscar la 31!

¡Viva la Liga hoy y siempre!

Twitter: @JBoban17

Instagram: @JBoban17

Facebook: JBoban17

Twitch: JBoban17

TikTok: JBoban17

Johan Guerra Z.

Creador de Contenido

JBoban17