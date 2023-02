La opinión del manudo: “No desacreditemos a nuestro técnico con cosas que ni han pasado”

La Liga de Carevic gana, gusta y golea con mucha frecuencia en este torneo. (JOHN DURAN)

Me levanté el viernes como siempre a las 6:30am para alistarme y comenzar la jornada cotidiana y no pude evitar escribir en Twitter: “Te despiertas, es viernes, te das cuenta de que hoy juega la Liga, pero no cualquier Liga… Es La Liga de Carević” con esta motivación quería que ya fuera la hora de ver a nuestra Liga vs Grecia.

Ganar – gustar – golear, las tres G que nos tienen felices a los liguistas, el rendimiento del equipo en estas ocho jornadas, siete victorias y un empate, mantienen en el liderato al equipo rojinegro y no solo eso, sino que ahora somos el equipo más goleador de Centroamérica, según los comentarios que escuché en la transmisión, esto no solo nos alegra, esto también nos da un plus en saber que el equipo siempre juega a ganar y liquidar al rival no importa el que sea.

El partido con un triplete de Johan Venegas, un gol de “el Batipibe” (Carlos Mora) y uno de los autogoles más extraños que he visto, hicieron que la afición en el Morera Soto vibrará, alentara, disfrutara y sobre todo ovacionara a cada uno de los protagonistas del club, jugador que salía era aplaudido, jugador que ingresaba era motivado.

Quiero imaginar que los que lo vieron por televisión también así lo hicieron, que disfrutaron, que celebraron y olvidaron un poco los cuestionamientos sobre nuestro DT, que ni siquiera estamos en la mitad de la temporada regular y muchos buscan desmeritar su trabajo con la frase: “En las semifinales y finales siempre queda a deber” porque no han encontrado actualmente nada para atacarlo con criterios futbolísticos, recurren a eventos desafortunados pasados que en su mayoría ningún técnico tiene bajo su control.

Este martes viene Cartaginés no será fácil, pero estoy seguro de que será un gran partido de nuestra Liga y de la afición también.

¡Viva La Liga hoy y siempre!

