La opinión del manudo: No podemos perder de esa forma ante Sporting

A la Liga le falló todo ante Sporting, estuvo irreconocible. (Albert Marin)

Un día para recordar fue lo que sucedió contra Sporting FC, nos apagamos, no llegó el equipo, simplemente anduvimos en el campo sin hacer absolutamente nada. Alajuelense presentó el nivel más bajo durante todo este semestre. Detalle que no podemos olvidar.

El peor partido de los tres torneos que estamos jugando. No hay justificante por lo sucedido, este resultado frente al equipo albinegro borra lo sucedido en la eliminatoria frente al Cartaginés, donde fuimos un equipo arrollador y con ganas de ganar.

Caímos en el conformismo, me parece que también pecamos de confiados ante un rival que venía dando tumbos con seis partidos sin ganar, popularmente dicho “revivimos a un muerto” pero más muertos nos vimos en el campo de juego que el equipo que se suponía sería la víctima.

Dejamos ir una oportunidad de obtener el liderato con dos puntos de ventaja, las distancias se acortaron en la tabla y recae toda la responsabilidad en los jugadores y cuerpo técnico.

LEA MÁS: Sporting le salvó el primer lugar a Saprissa ante un Alajuelense que salió alérgico al agua

Somos el mejor equipo del torneo, somos los que mejor jugamos y simplemente se decidió no jugar ante Sporting. No le resto mérito al Sporting, pero sin dudas esta no es La Liga que ha venido jugando.

Culpen a las rotaciones del cuerpo técnico, pero ahí no estuvo el problema, el problema fue la falta de actitud, la falta de ideas… Simplemente no nos salió absolutamente nada.

Es un día para recordar, porque debemos recordar lo sucedido para que no vuelva a pasar, no podemos tener un momento de relajación, en ninguna competencia, no podemos perder de la forma que sucedió, caímos en el juego del rival y eso es imperdonable.

Demostremos ser el mejor equipo de este campeonato, aunque a muchos eso les duela, ES LO QUE SOMOS.

Viva La Liga, hoy y siempre.

Twitter: @JBoban17

Instagram: @JBoban17

Facebook: JBoban17

Twitch: JBoban17

TikTok: JBoban17

Johan Guerra Z.

Creador de Contenido

JBoban17