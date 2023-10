La opinión del manudo: Qué curiosas las excusas del “señor perfecto”

Alajuelense le ganó muy bien al Herediano aunque Jeaustin Campos no quisiera reconocerlo. (Jose Cordero)

Saludos familia rojinegra, venimos de una semana bastante intensa, pero de la cual hemos salido con buenos resultados contra el equipo de Heredia, pero viene una semana aún más complicada.

Sacamos un resultado positivo en la ida de la Copa Centroamericana, donde empatamos a 2 goles. Nos faltó un poco de concentración en la defensa, pero a pesar de eso nos vamos con la ventaja del gol de visita y el rival debe llegar a proponer en nuestra casa.

Ahora el partido por el torneo nacional, lo dije en la anterior columna, cuando Heredia se ve limitado en su fútbol, empieza a meter más físico, casi que yéndose a las patadas descaradas y los golpes sin balón. Así sucedió y por este “estilo” se quedaron con 10 al final de los 90 minutos.

Un Alajuelense muy superior en su fútbol, dominó a placer un juego que pintaba para más goles, pero no tuvimos una buena puntería.

Lo peor de este encuentro fueron las declaraciones de Jeaustin Campos, rebuscando entre un montón de excusas y factores la pérdida del partido contra nosotros, excusas que Dios libre Carevic las dijera…

Siempre he entendido lo de las rotaciones de nuestros jugadores por parte del cuerpo técnico para no salir con excusas tan mediocres y poco elegantes en una conferencia de prensa. Ojalá el “señor perfecto” haya visto el vídeo de las jugadas no pitadas de sus jugadores; incluso, el árbitro no le pita un penal a Gerson Torres sobre Michael Barrantes.

Fuimos el mejor equipo en estos dos últimos partidos y se dice con calma, viene la vuelta de la Copa Centroamericana y el Clásico Nacional donde debemos ir por todo, es fútbol y todo puede pasar por esto es por lo que no debemos confiarnos y más bien salir a buscar el resultado desde el primer minuto en ambos partidos.

¡Viva La Liga hoy y Siempre!

Johan Guerra Z.

Creador de Contenido

JBoban17