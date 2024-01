La opinión del manudo: “¿Qué estamos pagando?”

Los aficionados aún siguen molestos por la forma que el cuerpo técnico usa en la cancha a Carlos Mora (17). (Marvin Caravaca)

Saludos afición rojinegra, en mi anterior columna lo dije, tenemos una inoperancia tanto en cancha como en dirección técnica, ¿qué hacen los asistentes de Andrés Carevic? Yo no veo que aporten absolutamente nada, el partido de hoy fue una total vergüenza, un primer tiempo nefasto, horrible, donde ya los inventos del cuerpo técnico no se soportan más.

¿Qué estamos pagando los aficionados a este club para ver tan mal manejo deportivo en el primer equipo masculino? Tienen absolutamente todo menos autocrítica y fútbol, tiene toda la razón el aficionado de abuchear y silbar a los jugadores, de pedir la cabeza del cuerpo técnico e incluso dejar de asistir a “La Catedral”.

No hay justificantes para dejar perder puntos en casa, jugar tan mal, jugar con línea de cinco en CASA, para poner a Carlos Mora de lateral derecho. Ya basta de esta incapacidad para poner a funcionar a este equipo como se debe, se la ponemos muy fácil a los rivales.

LEA MÁS: Aficionados de Alajuelense sacan de nuevo su furia contra Andrés Carevic

No hay una lectura clara en los partidos, parece que no estudian al rival, que no practican la definición, ¿qué están haciendo en el CAR?

Estamos a tiempo aún de corregir este desastre, no puede ser que nos amarremos tanto en el ataque, que juguemos con solo un delantero centro, que hagamos experimentos sobre lo que ya está inventado. Nadie en la Liga Deportiva Alajuelense se está haciendo responsable de este “Fútbol terrorista” que se está haciendo en estas cinco jornadas que lleva el campeonato.

Puedo mencionar muy pocos jugadores que en este momento se merezcan estar vistiendo la camiseta de Alajuelense y creo que ustedes estarán de acuerdo, que para hablar en un micrófono lo hace cualquiera, pero lo que vale es lo que se demuestra y se hace en la cancha, ahí es donde vale la palabra de un jugador.

¡HASTA LA MUERTE, VIVA LA LIGA HOY Y SIEMPRE!

Twitter: @JBoban17

Instagram: @JBoban17

Facebook: JBoban17

Twitch: JBoban17

TikTok: JBoban17

Johan Guerra Z.

Creador de Contenido

JBoban17