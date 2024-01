La opinión del manudo: ¡Qué sigan hablando de ADN! Alajuelense sabe en lo que debe concentrarse

Muchos no pueden ni escuchar el nombre de Joel Campbell porque cómo les pica (José Cordero)

Hola de nuevo querida y fiel afición rojinegra… Obviamente primero empiezo deseándoles un excelente 2024 a ustedes seguidores del fútbol porque sé que no solo los liguistas me leen, abrazos también a ustedes.

Debutamos ya y como debe ser con victoria, estrenando un nuevo sistema táctico, pero a mí parecer no será definitivo, va más por la ausencia del canadiense James.

Mucho compromiso hubo en el juego, donde tuvimos un rival superdefensivo y romper ese bloque defensivo se convirtió en un gran reto.

Para eso tenemos futbolistas que deben alzar la mano y con su talento deben ser los distintos en el campo de juego y así sucedió. El jugador más mediático de Costa Rica es Joel Campbell, quien con solo mencionar su nombre a algunos les duele y no paran de hablar sobre él, apareció, se inventó una jugada en el área, le comenten penal y con una jerarquía superior anotó desde los 11 pasos.

Alajuelense sigue siendo un equipo que sabe a lo que juega y estoy muy agradecido por la limpia realizada en la plantilla actual del club, pero sin dudas eso hace que recaiga la responsabilidad en otros jugadores obligados a aparecer, casos como los de Aaron Suárez, Carlos Mora, Jonathan Moya y Johan Venegas, quienes serán indispensables en la consecución de victorias en el actual torneo, Campbell sigue demostrando que cayó muy bien en la institución.

No estoy muy contento con el rendimiento de Navarro desde la temporada pasada parece que sobra dentro del terreno de juego y no hay peso en la ofensiva, Menjívar y Campos me parece que harían una mejor labor en esa posición, espero que el expezeteño levante ese nivel.

Mientras otros hablan de “ADN”, Alajuelense debe centrarse en ganar títulos, aficionados en discusiones banales no vale perder el tiempo, lo mismo le digo a la institución.

¡HASTA LA MUERTE, VIVA LA LIGA HOY Y SIEMPRE!

