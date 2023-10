La opinión del morado: “Acá no vendemos espejos ni humo”

Ariel Rodríguez ha sido de los futbolistas que más ha destacado en esta temporada. (MAYELA LOPEZ)

En esta columna primeramente quiero hablar sobre el partido contra el Real Estelí, que sinceramente fue un juego donde para nadie es un secreto ha sido el peor, el más malo que le he visto no solo al profesor Vladimir Quesada, sino también a los jugadores, me atrevería a pensar que incluso a nivel de institución y de historia desde que tengo noción de la memoria.

Y tanto fue así que casi una semana después del encuentro, mucho aficionado se encuentra molesto por el actuar en el verde y por el tipo de planteamiento que se mostró en el campo, donde una de las cosas que sorprendieron fue el ver a Ariel Rodríguez, que viene en un altísimo nivel y siendo el goleador líder del equipo, quedando en banca.

Ariel fue el que salió a dar la cara, declaraciones, sin vender espejos ni humo diciendo que sí, efectivamente se había jugado mal, que esto no tenia porqué volver a suceder y que al menos en lo personal a él le costaría dormir esa noche pensando en lo sucedido, creo que esto es lo menos que debería hacer un buen líder del equipo, salir a dar la cara, reconocer la derrota, pero también no dar el brazo a torcer, ya que solo fue un partido, que dolió, sí, pero también debemos de darle vuelta a la pagina y seguir el camino.

Esto llamémoslo así, pequeños pero grandes detalles, muchas veces marcan la diferencia, porque acá no vendemos humo, ni espejos, como en otros lados que salen diciendo que nos metieron la mano, que duelen estas cosas, o utilizando otras palabras como, “solo así nos pueden detener”, ya esto no les luce y por esto nosotros les llevamos rueda en el camino de títulos, partidos, historia, por eso solo tienen un titulo en diez años, porque acá lo que menos queremos es gente y peor aún, “líderes mediocres”.

