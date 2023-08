La opinión del morado: Elegí seguir creyendo

Como aficionados al club más grande del país y de Centroamérica, sabíamos que teníamos una semana crucial y que sería una prueba de fuego para el equipo y el cuerpo técnico para ver de qué estaba hecho, en búsqueda del título de Centroamérica y del tricampeonato nacional.

El jueves nos enfrentamos en casa contra el Club Sport Cartaginés, un partido donde los arqueros fueron protagonistas, fue de esos partidos que no solo como morados, sino como aficionados al futbol nos encanta ver.

06/08/2023/ Juego entre Deportivo Saprissa vs Herediano por la fecha 3 del la Liga Promerica torneo Apertura en el estadio Ricardo Saprissa / foto John Durán (JOHN DURAN)

El partido fue de altos quilates, de esos que hace rato, al menos en lo personal, no veía en el país, en el cual, si nos vamos a las estadísticas nos encontramos con un total de 18 remates del Saprissa (directos e indirectos) y 12 del Cartaginés. Al final la victoria fue nuestra por uno a cero, con gol de Javon East, pero perfectamente hubiera sido un partido de más goles.

Para el día domingo venía la segunda prueba, esta sería en la lucha por el liderato de torneo, con un primer tiempo donde se veía que sería un partido como contra el Cartaginés de tú a tú. Terminamos perdiendo 2 a 1 el primer tiempo y sabíamos que el equipo iría con todo para darle vuelta al marcador, pero los tiros que se quedaron en el poste salvaron al equipo visita.

LEA MÁS: ¡Ayyy no! Aficionado hizo un petición muy comprometedora para el Saprissa

Merecíamos el empate al menos, pero esto es fútbol y no se trata de merecimientos, sino de cuál marca más goles. Herediano nos arrebató un invicto de más de dos años en la Cueva. Sin embargo, analizando al equipo y viendo las bajas que teníamos me queda la tristeza de la derrota, sabíamos que esto pasaría, pero se jugó bien, lo intentamos y no se dio, pero esto es fútbol y no siempre se gana. En lo personal, sigo creyendo en este gran equipo, porque cuando esté toda la planilla al cien por ciento, seremos más fuertes y no dudo que estos guerreros lucharán a muerte en la lucha de cada objetivo.

Pablo Montero V.

Administrador Página Moraditicos.

Facebook: Moraditicos

Instagram: Moraditicos

Twitter: @Moraditicos