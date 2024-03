La opinión del morado: “Ganamos, pero...”

Ariel Rodríguez fue uno de los anotadores en la victoria de Saprissa en Guápiles. (JOHN DURAN)

El Santos de Guápiles, nuestro equipo hermano, el que nos dio tres de los mejores fichajes en los últimos años, fue la víctima perfecta del Deportivo Saprissa para volver al camino de la victoria.

Nosotros, como aficionados, también fuimos víctimas, pero de los cambios del señor Vladimir Quesada una vez más. Que el 3-1 no esconda que, de nuevo, tuvimos un planteamiento paupérrimo, con varios jugadores titulares que serían banca en equipos medio pelo (sí, Luis Paradela, desgraciadamente es con usted el asunto) y alguno que otro acierto como la incorporación de nuestro juvenil favorito, Warren Madrigal, como el 9 del equipo, que aprovechó su oportunidad anotando el primer gol.

¿Quién diría que utilizando a los jugadores en sus posiciones correctas daría frutos? El gol de Joseph Mora es una recompensa para nuestro jugador más regular en estos meses tan turbios, buena contratación.

Me hubiera encantado cerrar el partido con el arco en cero, pero desgraciadamente, así son los segundos tiempos del tío Vladimir. Como reflexión final: Me hace falta ver a Esteban Alvarado en el arco, he perdido un poco la seguridad con Kevin Chamorro y es muy notorio también para el resto de la afición.

Tenemos tres partidos de visita donde tenemos que dar otra imagen urgentemente, este Saprissa no asusta, pero tampoco termina de disgustar completamente, es un equipo simple y eso es lo que me preocupa.

En las últimas semanas hemos visto la debacle total de la Liga tanto a nivel institucional, como deportivo y créanme, lo he disfrutado muchísimo, pero, también lo miro de reojo y esperaría que nuestra dirigencia también lo vea de esa forma.

En una operación que parece la del Caballo de Troya, Alajuelense se llenó de veteranos de la hazaña del Mundial del 2014, con un porcentaje de efectividad casi nula en cuanto a campeonatos locales.

Todos ellos estuvieron cerca de unirse a nuestro equipo, el último capricho fue Joel Campbell, el cual hirió nuestro orgullo morado, pero que de a poco se va acomodando a su rendimiento en el extranjero, afortunadamente fue un fichaje que esquivamos, pero tenemos que aprender a dejar ir, y sí, me refiero a ciertas renovaciones excesivas a mi parecer.