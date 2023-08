La opinión del morado: La Cueva es de Tibás

A lo largo de los años el estadio Ricardo Saprissa se ha consolidado como la casa de los morados. (Rafael Pacheco Granados)

Aunque esta semana, como las otras, ha sido movida para el equipo, quisiera hacer un pequeño paréntesis, no sólo a nivel de equipo, sino en general y hablar sobre un tema que nos debe de importar muchísimo como es el futuro de la Cueva.

Este año se cumplieron 51 años desde que se fundó nuestra Cueva querida, donde hemos celebrado grandes hazañas, no solo a nivel de clubes, sino que incluso hasta de la Selección Nacional. Por ejemplo, se vivió un hexacampeonato, copas de Concacaf, torneos interclubes, visitas de grandes equipos como el Atlético de Madrid, entre otros, y dos clasificaciones a mundiales.

La Cueva tiene ese tinte, magia, matiz, o como usted le quiera llamar, que le apostaría, en lo personal, pocos estadios al menos de Centroamérica tienen.

Por ejemplo, recuerdo cuando nos daban por muertos en el partido contra el Olimpia de Honduras y, rápidamente, se le dio vuelta gracias a esa mística y presión que se ejercen en la Cueva. Cuando los 23.000 aficionados empiezan a mismo nivel acústico a cantar el “vamos, vamos morados”, la Cueva late.

Esta semana se habló sobre la posibilidad de remodelar la Cueva, hacer una nueva o cambiar de sede; es decir, que ya no esté en Tibás. Me gustaría hacerle un llamado muy respetuoso y cordial a don Juan Carlos Rojas, a la Junta Directiva de la institución y demás personas encargados de estas toma de decisiones, para que por favor la Cueva no se la lleven de donde está, escuchen al aficionado.

Estamos de acuerdo con que ustedes tendrían sus razones técnicas si tuviéramos que cambiar de sede, pero piensen en todo lo que se ha vivido ahí. Además, de que algún día los morados queremos ver consolidado el sueño de don Ricardo que era ver esa Cueva sellada con toda la gradería unida.

En lo personal creo que aumentar el aforo del estadio en unos 4.000 aficionados y quedar con 27.000 personas, nos daría mucha satisfacción y alegría.

Sabemos que esto no se realizará en seis meses o un año, pero es algo que ya es parte nuestra, que vive en nuestros corazones y que Cueva solo hay una, y que deseamos, como la familia más grande, seguir celebrando copas en San Juan de Tibás. Escuchen al aficionado, yo sé que ustedes lo harán porque así siempre ha sido.

Vamos morados, sigamos unidos como la familia más grande y linda del país. Gracias don Ricardo por dejarnos un lugar como ningún otro, que no queremos cambiarlo como aficionados , porque acá está parte de nuestro corazón.

Pablo Montero V.

Administrador Página Moraditicos.

