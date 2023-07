La opinión del morado: ¿No han abierto los ojos que somos los amos y señores del fútbol nacional?

Saprissa gana toda lo que se le atraviesa y aún así lo siguen subestimando. (Rafael Pacheco Granados)

Es curioso ver cómo muchos medios de comunicación, torneo tras torneo, tienden a subestimar a la institución. En lo personal me pregunto si lo hacen con afán de polémica para ganar rating, o porque se les desborda el amor a los colores de otra institución que no es la nuestra.

Es cierto que Saprissa no es un equipo perfecto, invencible o todopoderoso porque sería caer en el fanatismo. El equipo tiene sus defectos, pero esto lo vemos hasta en los equipos más poderosos.

Lo que sí está mal es, por ejemplo, la nota que sacó un estadígrafo de una reconocida televisora en la que decía que Saprissa no tiene opciones de alcanzar una copa más, o sea el tricampeonato.

Lo curioso es que este periodista confirma que el Deportivo Saprissa es el único, que tiene en sus vitrinas todas las copas federadas del país, y me llamó la atención que no pusiera que es el primer equipo tico que coronó un triplete de Copas en un semestre, de nuevo pioneros en imponer récords nacionales como también lo es el hexacampeonato, que nadie ha igualado.

En cuestión de un año se les ganó finales a Alajuelense, Cartaginés y Herediano, los otros tres grandes del país, que por cierto contra los dos últimos, que se ganó la Recopa y Supercopa, se disputaron con equipos alternativos, con bajas como Fidel Escobar, Mariano Torres que son piezas indiscutibles en el arsenal del profesor Vladimir Quesada.

Ahora que empieza el torneo, los periodistas no se han dado cuenta, ¿no han abierto los ojos que somos los amos y señores del fútbol nacional? Tenemos derecho a ser bien insoportables, porque al equipo que muchos de ustedes ponen como más favorito para alzar la copa este semestre, en cuestión de diez años solo ha ganado un título.

No subestimen al equipo, porque si llegamos a alzar una copa más, quisiera ver con qué historia nos van a salir. Ya que les gustan las estadísticas, los equipos que mayormente han quedado campeones son los que han estado unidos como una familia y esto no se vende, por lo que no ha empezado el torneo y ya vamos ganando uno a cero.

Pablo Montero V.

Administrador Página Moraditicos.

