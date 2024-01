La opinión del morado: “¡Qué no se les olvide que están en Saprissa!”

Esperemos que los próximos resultados del Saprissa sean mejores. (Rafael Pacheco Granados)

Aunque esta semana tuvimos dos partidos y se les debe dar la misma importancia por igual, me quiero enfocar principalmente en lo visto en los últimos juegos.

Sabíamos que tendríamos partidos de vista y sumado a esto el tema de que se venía con la presión de los malos resultados. No se veía estabilidad en el equipo y aún más que se esperaba que con los refuerzos y viendo como se cerró el torneo anterior y aunado a ello la buena y arrolladora presentación contra Puntarenas, pensábamos que se vería un equipo total y completamente letal que no se tendría ninguna compasión contra sus rivales.

Pero si analizamos no solo el partido contra Herediano, también los anteriores a este, exceptuando el tema de Puntarenas, hemos notado y no solo yo lo veo así, sino mucho aficionado como cierto nivel de confort, en ciertos jugadores, que preferiré, por un tema de respeto personal y porque les quiero dar ese grado de oportunidad que estamos empezando el torneo, no diré nombres.

Adicional a ello, otros que parece que no han entrado en uso de razón, que no están en cualquier equipo, sino en el más grande y laureado del país, con la afición más grande y exigente, que esta fórmula sin duda ha sido cómplice para llegar a alcanzar todos los logros que se han obtenido a lo largo de nuestra historia.

Como indicaba anteriormente, es cierto que apenas estamos empezando el torneo, pero tampoco esto es excusa y pretexto para dejar de meter pierna en los partidos y pelear a muerte cada partido, como si este fuera el último de su carrera futbolística, algo así como Christian Bolaños, que él la tenía clarita y vean su resultado final en su último partido como futbolista profesional.

¡No se les olvide que están en Saprissa, ¡Vamos muchachos, carajo!

