La opinión del morado: Seguimos sólidos y en camino al liderato

El retorno de Kendall Waston en la titular morada ha regresado la confianza en el equipo. (MAYELA LOPEZ)

Por más bajas que tengamos, Saprissa sigue sólido en su camino al liderato.

Para el martes pasado tuvimos un juego en el Valle del General donde siempre han sido partidos un poco complicados para nuestra institución y a veces hasta se nos enredan, sin embargo, para el minuto 63 los cerrojos del equipo de Pérez se abrieron y Warren Madrigal que venía seco de gol logró abrir el marcador y así ponernos arriba de este momentáneamente.

Lamentablemente veinte minutos después de esta anotación estaríamos dos goles por uno abajo en el marcador y conforme pasaban los minutos veíamos un partido que se nos escapaba poco a poco de las manos, hasta que al minuto noventa en la “saprihora”, mediante la anotación de Orlando Sinclair logramos empatar el marcador. Sería un resultado bastante agridulce, ya que nos alejaba de la lucha por el liderato, aún así rescato el pundonor de cada uno de los jugadores que estuvieron activos en el partido.

En cuanto al partido del viernes, sabíamos que recibíamos a un equipo que venía con bajísimo nivel y con nuestro anterior resultado, lo mínimo que esperábamos era anotar al menos tres anotaciones y dejarnos también los tres puntos para no ceder que se aumente la diferencia por el primer lugar.

LEA MÁS: Keylor Navas y el PSG enfretan un duro duelo en Champions, ¿cuándo y a qué hora?

Terminado el primer tiempo, ya habían caído dos anotaciones, pero perfectamente pudieron haber sido fácil un cuatro a cero en los primeros 45 minutos, de no haber sido que se desperdiciaron un par de jugadas claritas de cara al marco del equipo visitante.

En el segundo tiempo el equipo se abalanzaría con todo para seguir aumentando la cantidad de goles que esto por cierto es algo que me agrada muchísimo, ya que cuando hay posibilidad de golear al rival y pasarle por encima como una aplanadora, futbolísticamente hablando, se debe de hacer y no hay por qué perdonar, esto brinda confianza y solidez para todos lados, cuerpo técnico, jugadores y aficionados, me gustó que tres delanteros anotaran y hubiera dos dobletes.

Pablo Montero V.

Administrador Página Moraditicos.

Facebook: Moraditicos

Instagram: @Moraditicos

Twitter: @Moraditicos