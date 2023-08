La opinión del morado: Seis de seis

David Guzmán ha sustituido a Mariano Torres y hasta el momento ha cumplido por lapsos. (Jose Cordero)

Empezó el torneo con la primera y segunda fecha respectivamente del calendario, donde nos enfrentamos en el debut contra el equipo de Sporting FC y, posteriormente, este domingo contra Guanacasteca.

Para el primer partido, pese a que empezamos perdiendo y el encuentro se veía muy trabado para el equipo, al menos, en los primeros 30 minutos del primer tiempo, creo que es algo que le cuesta en muchas ocasiones al jugador, no solo de nuestro equipo, sino a nivel general, pues parece que llega un poco desenganchado por el tema de la pretemporada.

El cuadro demostró esa confianza y la unión del grupo para anotar el empate, luego darle vuelta al marcador y generar ahí los primeros tres puntos del torneo.

En el segundo choque, fue un partido que, desde mi punto de vista, se jugó con los tiempos del encuentro se supo anotar cuando se debía para alcanzar una nueva victoria. Primero, sabemos cómo es el terreno en la cancha de Guanacasteca; sumado a esto que el domingo había una alta temperatura, la cual genera cierto desgaste en el jugador.

¿Qué me gusta del equipo de las primeras dos fechas? Que vienen jugando futbolistas no habituales del torneo pasado, como Douglas Sequeira Jr.; además de la capacidad mental del grupo de darle vuelta al marcador adverso. Sumado a esto, veo las ganas de competencia de los jugadores por ganarse un campo dentro del once inicial y eso es un excelente indicador.

Lo que no me gustó fue lo trabado que estuvo el equipo en ciertos tramos de ambos partidos; creo que sigue pesando la ausencia de Mariano Torres, aunque debo reconocer que David Guzmán no lo hace mal, pese a que no es su función habitual dentro del equipo; sin embargo, sí se nota la ausencia del argentino.

Bien por la forma de la planificación por parte del cuerpo técnico para lo que se avecina. Desde ya sabemos que, por ejemplo, Abraham Madriz tendrá su tiempo y espacio más de lo que ya tuvo el torneo pasado.

Vamos morados por el tricampeonato, por la copa centroamericana y demás torneos que se nos pongan de frente.

