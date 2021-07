La Papa Mecánica está salada... Cartaguito empató con Guanacasteca

La Papa Mecánica está bien salada. Cartaguito no pasó del empate en su casa contra Guanacasteca, pero si no ganó fue porque el árbitro le anuló el gol del gane por un supuesto fuera de juego que nunca existió.

El marcador 1-1 es un gran resultado para los guanacastecos, que sacaron un punto valioso de una cancha complicada.

Mientras que los brumosos, con la igualada, dejaron ir la oportunidad de lavarse la cara en su casa, el Fello Meza, después del ridículo que hicieron en la primera jornada del torneo, cuando se comieron un 4-0 en su visita a Grecia.

“Un empate que no nos gusta para nada, tuvimos opciones, manejamos el partido, no ganamos pero luego debemos pensar en el siguiente partido. Creo que llegamos, tuvimos el manejo, pero no se puede hacer más”. Víctor Murillo, volante Cartaginés.