La petición que le hizo Choché Romano a Alajuelense por su nueva camiseta

Choché es de esos manudos bien fiebres. Foto: Instagram.

La nueva camiseta de Alajuelense ha dividido opiniones, como es normal en un nuevo uniforme, a unos les gustó mucho y a otros no, como lo hicieron ver en redes sociales.

A uno que al parecer sí le cuadró la chema es al comediante Choché Romano, manudo de hueso colorado. Incluso, en la publicación que hizo el club mostrando su tercer uniforme, hizo una petición muy especial para no tener un problema que ha tenido otras veces.

“Yo solo les pido que la XL sí sea XL. Siempre todas me quedan como body paint”, escribió.

Mucha gente se identificó con el comentario, mientras que otros lo agarraron en vacilón, a lo que Choché también respondió y se puso a vacilar que generalmente las tiene que comprar en otro lado para que le queden bien, porque con las oficiales no lo logra.

A Romano lo molestaban con que desde que inventaron el estilo slim fit (pegadas al cuerpo), le complicaron la vida a los que tienen unos kilitos de más.

Después de un rato vacilando con la gente, se despidió de una manera muy sutil.

“Voy, ya me ocupé, voy jalando (y no llevo nada). Me avisan si tomaron en cuenta a los gordos”, finalizó.