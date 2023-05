La petición que tienen en Alajuelense con el arbitraje para las semifinales

En Alajuelense piden que para las semifinales aparezcan solo árbitros de espuela. Fotos: Mayela López (MAYELA LOPEZ)

Contar con árbitros de experiencia, de espuela, que no se los coma un escenario ni la presión de partidos importantes, es una de las situaciones que en Alajuelense esperan que se cumplan en las semifinales.

Los rojinegros quedaron con un sinsabor por lo sucedido este domingo en el partido ante Guadalupe, en el que consideran que el rendimiento de los réferis quedó debiendo. En específico del línea Marvin Espinales, por anularles un gol que consideran legítimo.

Si un árbitro y un línea se equivocan en un juego en el que no se definía nada, no quieren pensar en una semifinal en la que hay tanto de por medio con árbitros faltos de experiencia como estos, dijo Marco Vásquez, vocero erizo a La Teja.

“La preocupación que tenemos es que se escojan los mejores árbitros para las instancias finales del campeonato, hemos visto que la Comisión de Arbitraje está en conversaciones con la Federación para ver de qué manera se eligen a los árbitros.

“Lo de Guadalupe es solo un ejemplo, vemos un gol legítimo donde un muchacho que yo no conocía, a este línea y anula una jugada que era totalmente legítima y donde el resultado pudo haber sido diferente y no es la primera vez que pasa, pero nos preocupa que a las instancias finales lleguen personas que no tienen la experiencia y la personalidad para manejar partidos como los que vienen”, manifestó Vásquez.

Aunque el partido con Guadalupe era de mero trámite, Vásquez señaló que estos errores ocasionaron molestias innecesarias en la afición, a la que nunca le gusta ver al equipo perder, a pesar de que se jugó con un cuadro totalmente alternativo y debutando algunos juveniles.

Para las semifinales se piensa elegir a los árbitros, ya sea a dedo o por rifa. Al manudo le gusta la segunda opción, pero espera que quienes entren a esa rifa sean réferis de espuela.

“Nosotros no andamos señalando personas o pidiendo renuncias, respetamos a la Comisión de Arbitraje, sino que queremos levantar la mano por lo que pasó en Guadalupe. Creemos que la rifa es una buena opción en el tanto usted escoja un grupo de árbitros experimentados que todos puedan dirigir este tipo de encuentros y de esos usted haga una rifa, no entre todos, porque hay árbitros de diversas categorías”, añadió.