El delantero de San Carlos Brian Martínez respondió con mucha picardía, cuando le consultaron por el gol que le anularon a los norteños.

Este sábado, los toros empataron 1-1 ante Alajuelense, resultado que no les alcanzó para llegar a las semifinales del Apertura 2026 y al cierre del primer tiempo, el central Adrián Chinchilla le anuló a los sancarleños un gol que marcó Raúl Vidal, decisión que generó roncha.

“El fútbol es un negocio, los que estamos acá dentro, los que llevamos mucho tiempo en esto sabemos cómo funciona, es lo mismo acá y en otros países”, dijo inicialmente.

Brian Martínez anotó el gol del empate para San Carlos. Foto: prensa SC. (Foto: prensa SC. /Foto: prensa SC.)

Luego agregó: “Hablar de una jugada está de más, los culpables somos los jugadores que salimos a la cancha, hay que seguir trabajando”, destacó.

Mucho aprendizaje

Sobre el enfrentamiento contra los leones, Martínez lo calificó como complicado, pero tampoco dejó de lado el trabajo que hizo el equipo en el torneo.

“Hay que ser muy conscientes de dónde venimos, el torneo anterior estábamos intentando salvar la categoría, se hizo un buen trabajo en equipo, fueron oportunidades que dejamos pasar y hay mucho aprendizaje, pero no pasa nada.

“Creo que la gente puede reconocer que hemos venido de menos a más, hay mucho que trabajar”, comentó.