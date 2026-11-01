La polémica apareció en el clásico tras un error arbitral que pudo cambiar el marcador

En Alajuelense reclamaron un penal no pitado en el segundo tiempo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El clásico entre Saprissa y Alajuelense ya tiene polémica arbitral luego de una jugada que, según Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, pudo cambiar el marcador del partido.

El exárbitro fue tajante que a los 79 minutos hubo un empujón al manudo Ronaldo Cisneros que debió sancionarse como penal, tal como lo reclamó el rojinegro.

“Es un empujón muy claro y por ende él no puede rematar como debe ser, lo desestabiliza y no lo deja rematar, pero para esta gente si eso no es penal es increíble, el jugador tiene que caerse entonces”, opinó.

Bejarano criticó además que la jugada no haya sido ni siquiera sujeta a revisión del VAR, pues lo ameritaba.

Posteriormente negó que una mano que reclamaban los morados en el área eriza haya sido penal. “Eso no es mano, está bien el árbitro, ahí no hubo nada”.