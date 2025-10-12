La prensa mexicana estalla tras el papelón del Tri frente a Colombia

David Faitelson mostró su malestar con la selección de México luego de caer goleado 0-4 ante Colombia. (esto.com.mx/Captura)

México es uno de los organizadores de la próxima Copa del Mundo del 2026, junto a Canadá y Estados Unidos, por lo que la obligación de hacer un papel digno como uno de los anfitriones, es total para el conjunto azteca, no obstante, el amistoso contra la Selección Nacional de Colombia dejó claro que los mexicanos se encuentran lejos de sus expectativas.

El famoso quinto partido, o lo que se traduce a llegar a los cuartos de final, es el objetivo del Tri, pero su actual momento futbolístico llena de preocupación a la afición y prensa, ya que una cosa es hacerle frente a equipos caribeños y buena parte de la confederación de la Concacaf, y otra el primer mundo del fútbol con la Conmebol o la UEFA, principalmente.

Lo que dijeron en la prensa de México

La preocupación y la pena por una goleada de 0-4 fue máxima por parte de los aztecas ante Colombia, y muchos reconocidos periodistas de México lo expresaron, dejando en claro que este equipo está muy lejos de lo que se espera para un combinado que será anfitrión de un mundial.

“La liga mexicana en vez de estar pensando lo que hacen en Francia o en España, hay que pensar que hacen en Colombia para exportar este tipo de futbolistas que jueguen en otros equipos de Europa, que tengan participación, es ahí donde se tiene que poner la mirada, no España o Inglaterra, esas son potencias, hay que ver a un equipo como Colombia que de vez en cuando saca selecciones que le puede pegar a cualquier equipo el día que se les antoje, hay que ver que hacen los colombianos para poner jugadores en Europa, no entrar en discuciones estériles de tratar de ser potencia cuando no puedes llegar al maldito quinto partido”, expresó el narrador Cristian Martinoli durante el juego ante los cafeteros.

El conocido David Faitelson fue otro que hasta cuestionó la continuidad de Javier Aguirre como entrenador, asegurando que si tuviera otro nombre estaría propoablemente fuera de la selección.

“Si no se llamara Javier Aguirre, hoy, ya, seguramente, estaría pensando en un cambio de entrenador...”, dijo en la red social de X en la que además aprovechó para calificar la presentación mexicana.

“Vergonzosa exhibición de la selección mexicana... Hoy, México no tuvo nada: Borrado y y aplastado”, agregó.

Faitelson mencionó que fue un golpe de realidad para el fútbol de México y comentó su preocupación en el caso que el mundial fuera mañana que da inicio.

“Un golpe de realidad... Colombia, con equipo alterno, exhibe y golea a México. México no juega a nada, si el mundial comenzara mañana, estamos más que jodi...”, expresó en su cuenta de X el popular comunicador mexicano.