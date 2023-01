La presentación de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita fue por todo lo alto

Todos querían una foto con Cristiano Ronaldo en su presentación en Arabia Saudita. (-/AFP)

Cristiano Ronaldo aseguró, este martes, en su presentación con el Al-Nassr, que su llegada al fútbol saudita no supone el fin de su carrera, sino una nueva etapa en la búsqueda de récords tras haber “ganado todo” en Europa.

El delantero portugués, de 37 años, considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia, fue presentado este martes a los aficionados del club saudita, cuyos riquísimos y ambiciosos propietarios quieren hacer de él el primer escalón hacia un “sueño galáctico”.

El quíntuple ganador del Balón de Oro, quien abandonó el Manchester United en el mes de noviembre, se comprometió con el Al-Nassr hasta 2025 por un salario global estimado en 200 millones de euros (211 millones de dólares).

Cristiano Ronaldo fue el gran protagonista de esta noche en Arabia. (-/AFP)

“En Europa mi trabajo ha terminado, lo he ganado todo, he jugado en los clubes más importantes”, declaró el futbolista luso en una comparecencia de prensa.

“He venido aquí para ganar, para jugar, para disfrutar, para ser parte del éxito de este país y de la cultura de este país”, añadió Ronaldo, quien aseguró que se decantó por la oferta del club saudita declinando las “numerosas” propuestas que le llegaron no solo de Europa, sino también de “Brasil, Australia, Estados Unidos e incluso Portugal”.

Walks of the greatness 🐐💛 pic.twitter.com/7FzLZSchQ5 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023

El show con el que Cristiano Ronaldo fue por todo lo alto. (FAYEZ NURELDINE/AFP)

“Soy un jugador único y, para mí, venir a Arabia Saudita no es el final de mi carrera. He batido todos los récords allá (en Europa) y quiero batir otros acá. Y para ser honesto, no me preocupo en absoluto de lo que diga la gente”, insistió Ronaldo dando una nueva muestra de su habitual ego.

Arabia Saudita, país desértico de 35 millones de habitantes, está sacudido por la ‘Ronaldomanía’ desde el anuncio de su fichaje por un salario estimado en 200 millones de euros (211 millones de dólares) hasta junio de 2025.

Las rutas principales de la capital fueron cubiertas de carteles con la frase “Hala (bienvenido) Ronaldo”; los aficionados hicieron cola en la calle para comprar camisetas del Al-Nassr con el nombre de la estrella portuguesa y su emblemático N.7; la cuenta Instagram del club amarillo y azul ganó millones de seguidores en pocas horas.

Our kind of welcome 🫡🔥 pic.twitter.com/B62agQADIt — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023

El Mrsool Park Stadium en Riyadh capital de Arabia Saudita, estuvo a reventar en la presentación de Cristiano Ronaldo. (HAITHAM EL-TABEI/AFP)

“Asia nunca vio algo así”, relata el diario anglófono Gulf News, con base en Dubái. “Allá donde vaya, captará la atención y aunque solo el 10% de sus seguidores se interesa por su nuevo club, la Liga saudita se convertirá en una de las más seguidas del mundo”

Con Costa Rica en la mente

El atacante portugués Cristiano Ronaldo puso a Costa Rica este martes como uno de los ejemplos de superación futbolística, unas de las cosas que anhela generar en su paso por Arabia Saudita.

En su presentación con el club Al Nassr habló que las distancias en el fútbol se han reducido mucho y que en los mundiales selecciones como la Tricolor han demostrado que ya no es fácil ganarle a cualquiera.

Cristiano Ronaldo se acordó de Costa Rica en su presentación con el Al Nassr de Arabia Saudita. (-/AFP)

“El fútbol en los últimos diez o quince años es diferente. Todos los equipos están preparados, están listos; por ejemplo, en el Mundial, el único que venció al campeón fue Arabia Saudita. No lo olviden. Hay muchas sorpresas, Corea del Sur por ejemplo, los equipos africanos, Costa Rica por ejemplo. Ellos hicieron un gran trabajo, no es fácil ganarles”, destacó.

Para el Bicho, a pesar de la goleada 7-0 ante España, la Sele destacó en Qatar 2022. “Costa Rica hizo un gran trabajo y compitió pese haber perdido un juego 7-0″, añadió.

Ronaldo fue presentado este martes en Arabia en un evento de lujo, lleno de luces, color y un estadio con 25 mil personas coreando su nombre, en el que además soltó una frase llena de modestia. “Este es un contrato único porque yo soy un jugador único”.