La razón por la que Ignacio Hierro coloca a Alajuelense en el “top” de Centroamérica

El exdirector de Selecciones Nacionales, Ignacio Hierro, comentó sobre el gran trabajo de Alajuelense en el tema de captación de talentos, mencionando que Sporting es el que le sigue en esta lista.

“Hoy tiene a la Liga, que es top de Centroamérica; lo acompañaría con el esfuerzo de Sporting, campeón sub-21 y que hace cosas interesantes, pero después de ahí para abajo quedamos a deber en eso”, mencionó Hierro en Tigo Sports Radio.

El exdirector de selecciones analizó en qué está quedando atrás el fútbol nacional en este apartado.

“Lo fundamental es la captación de talento; tenemos que traer los mejores jugadores a los equipos. A excepción de la Liga, ningún otro equipo creo que tenga un departamento de scouting que esté buscando jugadores”, afirmó Hierro.