La razón por la que Ignacio Hierro coloca a Alajuelense en el “top” de Centroamérica

El exdirector de selecciones nacionales comentó cosas muy positivas sobre Alajuelense asegurando que son top en Centroamérica en la captación de talentos

Por Eduardo Rodríguez

El exdirector de Selecciones Nacionales, Ignacio Hierro, comentó sobre el gran trabajo de Alajuelense en el tema de captación de talentos, mencionando que Sporting es el que le sigue en esta lista.

“Hoy tiene a la Liga, que es top de Centroamérica; lo acompañaría con el esfuerzo de Sporting, campeón sub-21 y que hace cosas interesantes, pero después de ahí para abajo quedamos a deber en eso”, mencionó Hierro en Tigo Sports Radio.

05/11/2025, San José, Museo de Arte Costarricense, el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol Osael Marot y el Gerente Deportivo de la federación Ignacio Hierro presentan a la nueva entrenadora de la selecci'on mayor femenina de Costa Rica Linsay Camila y el asistente técnico Conrado Vieira.
Ignacio Hierro comentó sobre el gran trabajo de Alajuelense y Sporting en la captación de talentos. (Jose Cordero/José Cordero)

El exdirector de selecciones analizó en qué está quedando atrás el fútbol nacional en este apartado.

“Lo fundamental es la captación de talento; tenemos que traer los mejores jugadores a los equipos. A excepción de la Liga, ningún otro equipo creo que tenga un departamento de scouting que esté buscando jugadores”, afirmó Hierro.

