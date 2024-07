La Saprihora estuvo más generosa de la cuenta y trajo cuatro goles, hasta a Guanacasteca

Saprissa derrotó este miércoles a Guanacasteca 3 a 1, con los cuatro goles que cayeron luego del minuto 83, en una Saprihora que estuvo generosa.

Los goles morados fueron de Orlando Sinclair, Mariano Torres de penal y Luis Díaz, mientras que por Guanacasteca anotó José Pablo Córdoba.

Luis Díaz anotó un golazo. (Mayela López)

Una devolución corta de Yeison Molina a su portero Anthony Monreal, fue pulseada por el delantero saprissista, quien fue a presionar al guardameta que en su afán de despejar, le pegó la bola al morado.

Era el gol de la Saprihora, el que de alguna manera borraba un partido apenas regular de los dos equipos.

Pero, a la jugada siguiente se empezaron a ver los efectos de un torneo que ha iniciado con sus cosas. La roja a Esteban Alvarado en la Recopa le pasó factura al Saprissa cuando el suplente, el juvenil Abraham Madriz, salió a cazar mariposas ante un centro de Pedro Leal y José Pablo Córdoba anotó de cabeza, al 85.

Era un empate justo por lo mostrado por ambas partes, pero en la jugada siguiente, una falta de Leal sobre Luis Díaz fue cobrada como penal.

Los guanacastecos reclamaron, Alonso Hernández de la ADG tocó al árbitro Bryan Cruz y lo expulsó. De inmediato el país entero pensó en el efecto Mariano Torres, el argentino lo hizo y no fue expulsado. Sí hay cosas que se miden diferente.

La falta la cobró Torres y puso el 2 a 1 favorable a los morados.

El tercero, de Luis Díaz, fue solo como para decir que fue un triunfo sin sufrimiento, fácil según el marcador, pero la realidad fue otra.

Saprissa no es el mismo, aunque en otros torneos ha pasado igual, el inicio es flojo.

Orlando Sinclair abrió el marcador con un gol bien pulseado. (Mayela López)

No obstante, siempre esos episodios del tetracampeón generan preocupación en una afición que no solo le gusta ganar, sino que también exige buen juego. Gustar, golear si se puede, pero jamás dejar dudas y menos dejar que el volumen de juego esté equilibrado contra un equipo que no sea tradicional.

Torres tuvo un buen inicio, pero luego se fue apagando, aunque tuvo un comportamiento correcto en el terreno.

David Guzmán también tuvo sus chispazos, pero en términos generales, cuesta creer que ese equipo falto de hambre, sea el Saprissa tetracampeón.

Tampoco vamos a demeritar a Guanacasteca. Los dirigidos por Mauricio Soria fueron muy correctos en su presentación, jugaron sin temor, atacaron, presionaron arriba y mostraron cosas muy positivas. Es una lástima que deban arrastrar ese astérisco en la tabla de posiciones, pues puede resultar letal en las posiciones finales.

Soria no estuvo en el banquillo y también estaba la expectativa de si el boliviano se presentaría luego de la amenaza de dejar el club, que hizo la semana pasada por el desorden administativo y la pérdida de puntos que tuvo la ADG. Al final, estuvo dirigiendo desde las gradas porque no tiene los permisos de trabajo y Yosimar Arias se hizo cargo del banco.

Saprissa resolvió el partido en la recta final. (Mayela López)

Se nota el buen trabajo del entrenador boliviano y la compenetración de hombres como Johan Venegas y Starling Matarrita en el engranaje del equipo.

En el terreno de juego, se vieron dos equipos que jugaron de tú a tú, pese a que el favoritismo y el peso de la historia indicaba que Saprissa debía ser el dominador, el que llevara la batuta.

Una jugada de David Guzmán, al minuto 21, casi termina en gol morado cuando hizo un centro pasado, donde llegó Jefry Valverde, y casi sin ángulo y con el guardameta Anthony Monreal encima, remató pero el achique del portero fue efectivo.

Starling Matarrita probó al joven guardameta Abraham Madriz con un tiro libre globeado, que cayó peligrosamente pero el portero morado resolvió bien. La opción más clara en el primer tiempo fue de los visitantes, cuando Josimar Olivero centró al corazón del área y Steven Williams no le entró bien al balón y le salió un remate muy débil.

Warren Madrigal y Javon East tuvieron sus opciones al cierre de la inicial, pero no pudieron concretar.

Johan Venegas saca la marca de Mariano Torres. (Mayela López)

En el complemento, la ADG dispuso de buen control y algunas ocasiones como la de Pedro Leal al 60, que sacó un remate que apenas desvió con los dedos el portero Madriz.

Pero las llegadas mermaron en general y morados y chorotegas no pudieron sacarse diferencia en el estadio Nacional.

A falta de diez minutos, una corrida espectacular de Luis Díaz terminó en un cañonazo sólido, que Monreal evitó y un minuto después, llegó el gol fortuito pero por pulseado, de Sinclair y se vinieron los demás en la Saprihora.