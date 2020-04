View this post on Instagram

¡Estamos convocados! Ya lo dijo el Ministro de Salud: así como nos unimos para celebrar los triunfos de nuestras selecciones, ahora debemos unirnos para superar juntos esta emergencia. ¡Este partido lo ganamos tod@s! #SomosLaFedefutbol 🇨🇷 #QuedateEnCasa 🏠