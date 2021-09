La Sele tiene un panorama horrible en lo que queda del 2021

Luis Fernando Suárez sabe que el camino que tiene la Sele está rudísimo rumbo a Catar 2022. Foto: Rafael Pacheco Granados Luis Fernando Suárez sabe que el camino que tiene la Sele está rudísimo rumbo a Catar 2022. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Las ilusiones de vernos en Catar 2022 se disipan con cada partido y tras de eso el calendario que le espera a la selección en lo que queda del año es como para sentarse a llorar.

Las quejas y los reclamos de la gente no son solo porque la Tricolor no haya ganado un solo partido de tres que disputó, sino porque a eso hay que sumarle que no jugamos a nada y que en un mes hay que volver a jugarse la vida, o sea, no hay ni tiempo para corregir nada.

Luego de las primeras tres jornadas hemos perdido siete de nueve puntos, cinco de ellos en casa, adonde solo pudimos pellizcarle un empate a los caribeños y caímos ante un México ralito. El empate en Panamá en este momento luce gris, nos salvamos de milagro, pero eso nos salva de no ser últimos.

En la triple fecha FIFA de octubre se nos viene un calendario durísimo. El 7 de octubre toca ir a Honduras, tres días después recibimos a El Salvador y el 13 de octubre visitar Estados Unidos.

Será apenas el segundo partido de local de los catrachos, quienes han mostrado buen fútbol en este arranque, por otro lado luego de ceder puntos en casa ante Canadá, los gringos no se pueden dar el lujo de resbalar de nuevo en casa en el partido que será en Columbus.

Un rival como Panamá, por ejemplo, que goleó en su visita a Jamaica y le sacó el empate a México, cosa que nosotros no pudimos, en octubre visitará a El Salvador y recibirá a Estados Unidos, lo que lo ayudaría a despegarse en el octogonal.

Ese mes de octubre nos puede o resucitar o dejar casi listos para la foto, porque en noviembre, un mes después, la cosa está aún más ruda.

Nos toca visitar Canadá, rival que nos ganó --caminando-- 2-0 en la Copa Oro para cerrar así la primera vuelta de la octogonal el 12 de noviembre. El 16 de noviembre recibimos a Honduras, selección que siempre se nos atraganta en el país.

El 2021 puede cerrar ya sabiendo a qué atenernos perfectamente para conseguir uno de los tres boletos que da la octogonal o al menos la repesca, los que en este momento parecen que están muy lejos de las manos ticas.