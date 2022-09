La Selección de México no tiene ritmo para el Mundial

Foto de archivo Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

La Selección Mexicana de Futbol unificó la opinión de aficionados, especialistas y exjugadores: todos en contra.

La derrota por 3-2 ante Colombia en el último partido antes de que se dé a conocer la lista de quienes irán al Mundial de Qatar provocó molestias, no sólo porque se dejó ir una ventaja de dos goles, sino porque una vez iniciada la reacción de los sudamericanos el Tri se vio lento, sin capacidad de respuesta y propenso a llevarse una goleada si el rival hubiera apretado.

Hay dudas por la endeble defensa y un ataque discreto que en los últimos 25 partidos (de septiembre de 2021 al 27 de septiembre de 2022) ha marcado 29 tantos para un promedio de 1.16 goles por encuentro.

Pero también por los resultados de las últimas fechas, tanto en la eliminatoria de Concacaf como en los amistosos. Contra rivales de la región, México cayó ante Estados Unidos y Canadá, y no pudo vencer a ninguno, si acaso, empató cuando fue anfitrión.

Ante equipos que irán al Mundial, como Uruguay, el resultado fue un contundente 0-3; el otro amistoso contra un mundialista, Ecuador, terminó empatado sin goles.

Quizá más preocupante sea que el capitán no parece dispuesto a modificar la ruta, por más que un iceberg (en uniforme con el águila polaca o la casaca celeste argentina) estén en el camino. La noche del martes, luego de caer ante Colombia, el técnico, Gerardo Martino, dijo a periodistas que no cambiará su forma de jugar, pese a los escasos resultados de su planteamiento. “Es muy difícil que aparezcamos jugando ante Polonia de forma distinta. Cualquiera sea el formato que utilicemos. Hay grandes chances de que juguemos lo que hemos jugado durante estos cuatro años”, dijo.

Pese a que en la segunda parte debió hacer cambios para evitar más goles, no tanto por probar jugadores, el entrenador dijo que no vio señales de alarma. “Vi un equipo que compitió pero no superó al rival”, aseguró.