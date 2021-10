La selección nacional es como una pulpería pero manejada por varios pulperos

Bola se rajó como la manta el domingo pasado. John Durán. Bola se rajó como la manta el domingo pasado. John Durán. (JOHN DURAN)

La Sele es como una pulpería pero, ¿quién es el famoso pulpero?

Luego de que Christian Bolaños dijera, el domingo pasado, que le dolía que la Tricolor fuera manejada como una pulpe, nos dimos a la tarea de averiguar quién sería el pulpero.

La Teja conversó con Noel Ibo Campos, exvicepresidente de la Fedefútbol, y dijo que la nacional, por lo que dijo Bolaños, podría tener dos pulperos, haciendo alusión al presidente de la federación, Rodolfo Villalobos, y al técnico Luis Fernando Suárez.

“Tendríamos que preguntarle a don Christian (Bolaños) si el pulpero es el director técnico o el presidente, que es el que toma las decisiones de la Federación.

“Desde mi entender la selección tiene dos jerarquías, el director técnico, quien es el inmediato de los jugadores y el presidente de la Federación, quien es el inmediato y responsable del director técnico”, argumentó Campos.

Y es que si leemos entre líneas lo que dijo Bolaños, parece que no se dirigía a una sola persona en específico, o sea, para él el mal manejo se ha dado por varias personas.

“Se hacen cambios de técnico como si fuera cambiar un producto”, fue la primera pedrada que lanzó Bolaños, probablemente a Rodolfo Villalobos, quien es el que quita y pone técnicos.

Sin embargo, Christian fue más allá y disparó para todo lado, porque cree que a la Sele no han llegado los mejores.

“Hoy llaman por llamar (jugadores a la Sele) y estamos viendo las consecuencias, no es justo que agarren a la selección y la vean como equipo de barrio”, remató el morado.

“Estaba decidido”

También conversamos con Anthony Porras, periodista de Deportivas Columbia que entrevistó a Bolaños y dice que él siente que el tibaseño esta deseando que alguien le hiciera la pregunta de la Sele, porque lo escuchó con mucha determinación.

“Yo no noté a Christian ni enojado ni frustrado, más bien lo sentí como decidido, lo que llegó a expresar en la zona mixta ya eran unas palabras que ha pensado, que ha meditado.

“Al final es una conclusión que ha sacado a lo largo del tiempo y la quiso expresar, dar a conocer. Tampoco siento que cambió la voz porque estaba alterado, me atrevo a decir que 24 horas después Christian no está arrepentido y lo de ayer (domingo) lo expresó porque lo quería hacer”, afirmó Porras.

A Anthony no lo sorprendieron las picantes palabras del volante porque dice que casi nunca tiene pelos en la lengua.

“Siempre es así, él es blanco o negro, va al blanco francamente y consideró que el domingo era el momento para hacerlo. Creo que es una voz autorizada de la selección para hablar cosas, una persona con jerarquía”, añadió el comunicador.

Sobre las palabras del saprissista, el periodista cree que lo que dijo Bolaños está apegado a la realidad.

“Cuando desmenuzo todos los argumentos que toca Bolaños, en la mayoría de ellos encuentro frases certeras, que son ciertas. Que la selección está manoseada, que se maneja como una pulpería, en donde no hay una estructura, en donde han pasado años y se han perdido procesos.

“Al final Bolaños lo que hace es decir lo que muchos pensamos y él, al decirlo, toma otro nivel de autoridad, porque es un hombre fútbol quien lo está diciendo”, agregó.

Bolaños dijo que la selección estaba siendo manoseada y lamentaba que los técnicos fueran nombrados como si fueran un producto. AFP. Bolaños dijo que la selección estaba siendo manoseada y lamentaba que los técnicos fueran nombrados como si fueran un producto. AFP. (Emilee Chinn/AFP)

Lo acuerpan

Por otra parte, este medio también le consultó a Álvaro Mesén y a Hernán Medford si estaban de acuerdo con lo que dijo Christian.

El exportero comentó que coincide en todo con Bolaños.

“Ellos (los que están adentro) saben que el manejo no ha sido el correcto, no se les ha dado el trato que merecen, como él dice, son palabras bien aplicadas, que ha habido manoseo, que no se ha respetado. Estoy totalmente de acuerdo. No se pone atención, creíamos que la eliminatoria iba a ser cosa fácil y ahora estamos sufriendo”, considera el exmundialista en Corea y Japón 2002.

Medford, por su parte, también le dio un espaldarazo a Bolaños.

“Se le ha dado la oportunidad (a los jóvenes) y ninguno levantó la mano, por eso entiendo a Bolaños. Hoy no podemos decir un nombre sub-23 que sea la estrella del equipo y eso preocupa y lo había dicho antes. Confié mucho en los jóvenes, no respondieron y ahora hay que ir con los de experiencia”, manifestó el Pelícano.