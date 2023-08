La sorprendente inversión de Thor para que domine el barro y el 4x4 en Costa Rica

Andrey Hernández (de rojo) comparte la pasión por los 4x4 con su mamá Hannia Salas y su hermano Juan Ignacio. Foto: Cortesía.

Cuando el motor de Thor se enciende, aquello suena como si un rayo cayera al lado, justo como cuando se aparece el dios mitológico de las historietas de Marvel Comics, que lleva el mismo nombre y por el cual fue bautizado de esa manera.

Este chuzo no se anda con juegos y en la pista del barro ha demostrado todo poder y potencia, por algo ha ganado cuanta competencia se ha trazado en los últimos dos años, incluida la primera fecha del desafío 4x4, que se realizó el domingo anterior. Pero, para eso ha tenido que invertir bastante.

Para conocer un poco más de esta nave, hablamos con su dueño, Andrey Hernández, un comerciante de 40 años, quien junto con su hermano están bien metidos en el mundo de las carreras sobre barro y estas bestias tan potentes.

“Yo competía en otro carro; fui campeón en el 2019 (del desafío 4x4) y, a partir de ese momento, me puse a armar este nuevo y lo tengo hace como unos dos años. Con este ya he ganado varios campeonatos, pero hasta lo uso para el Desafío porque el torneo estuvo inactivo por cuatro años”.

Cuando Thor anda en el camino, lo mejor es quitarse del medio (Alonso Tenorio)

¿Cómo fue el proceso de armado del carro desde que arrancó de cero?

Demasiado difícil, estos carros cuando usted los compra les tiene que cambiar todo. De ese carro original si acaso me quedan la tapa y las placas, todo lo demás lo he ido cambiando pedazo por pedazo hasta llegar a este punto. Me he tardado unos tres años en armarlo.

¿Cuál es la parte más complicada, además de la inversión económica?

En este carro yo le he invertido monetariamente como $100 mil (unos ¢54 millones), pero aparte de eso lo más complicado es conseguir las partes, porque todo es inventado, el motor que yo tengo no compagina con la caja que tengo; entonces, hay que hacer muchos inventos y las piezas duran mucho en llegar, esa es la parte más complicada.

Las llantas de Thor son una cosa seria, listas para cualquier barreal (Alonso Tenorio)

Es un hobby bastante cariñoso el suyo

Sí, sí, correcto, este carro es caro, pero hay otros más caros aún. Hay gente que le invierte mucho a esto. Además, el mantenimiento también se va bastante.

¿Cómo es la reacción de la gente cuando ve el carro en competencias o exhibiciones?

Gusta mucho, siempre piden si se pueden montar, tomarse una foto, si lo pueden arrancar para oírlo, les gusta mucho el tamaño de las llantas, que sean tan grandes, las cuales son de 42 pulgadas (106 centímetros)

Meterse en pozos llenos de barros es el modus vivendi de estos chuzos. (Alonso Tenorio)

¿Cuál es la diferencia entre manejar un auto tradicional y uno de este tipo?

Ahh sí, es muy diferente, es demasiado complicado porque el carro tiene demasiada fuerza, entonces hay que acostumbrarse a manejarlo. En las primeras competencias anduve por todo lado y aunque yo ya tuviera experiencia sí cuesta controlarlo bastante.

¿Qué motor tiene un carro de estos?

Los competidores usualmente sacan un motor de otro carro que ya existe, pero del mío no existe en ningún otro carro; es un motor de competencias que usted lo tiene que comprar directo. Se llama SLX y es especial para carreras. De fábrica trae una fuerza de 700 caballos, sin turbo nitro y sin nada.

Como es un motor de carreras ya está listo para correr sin necesidad de turbo ni nada que lo ayude, este y otro son los únicos carros en competencias que no necesitan eso.

Lavar los carros después de las competencias es otra misión durísima. (Alonso Tenorio)

¿Después de una fecha como el Desafío 4x4 lavar y dejar el carro bien chaneado debe ser un trabajo duro?

Correcto, el domingo fue una carrera, este domingo tengo otra, más o menos, así corriendo apenas me da la semana para alistarlo, porque hay que lavarlo, cambiarle el aceite de la caja, del motor, todos los aceites cada tiro, revisar bujías, cables. Cuesta caro y además lleva tiempo.