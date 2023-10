La Teja enojó al técnico del Cartaginés, Mauricio Wright, lea todo lo que dijo

El entrenador del Club Sport Cartaginés, Mauricio Wright, se enojó con una publicación de La Teja y tomó cinco minutos de la conferencia de prensa luego del partido contra Santos, el cual perdió, para desahogarse.

Mauricio Wright dice que nunca le tiró un dardo a Paulo Wanchope, pero sí dijo que encontró cosas malas en el equipo. (Rafael Pacheco Granados)

Cartaginés perdió ante Santos 1 a 0 en un partido en el que el equipo se vio mal y Wright en un tono muy sereno y tranquilo contestó las preguntas con mucha calma, incluso cuando llegó a la parte donde nombraba a La Teja.

La nota que enojó a Wright se publicó este 24 de octubre y se tituló “Mauricio Wright tiró un dardo a lo que era el Cartaginés con Paulo Wanchope”, pero que sean los lectores quienes indiquen si el técnico brumoso tiró un dardo o no.

La nota dice: “Wright comentó que su trabajo en estas semanas en Cartago ha sido duro, tirando un dardo a lo que era el equipo con Paulo César Wanchope.

Cartaginés perdió con Santos1 a 0 y se vio mal. (Cartaginés)

“No ha sido fácil, encontré a un equipo que tenía cosas que no estaban allí como quisiéramos, pero sí veo respuesta ante la adversidad y eso es muy positivo para nosotros para lo que viene”, dijo, luego del empate a uno en casa contra el Comunicaciones. ¿Tiró un dardo al Cartaginés de Chope o no?

Este viernes dijo: “Hay cosas que por respeto son de camerino y otras cosas para comentar aquí porque si uno dice algo en la parte general del equipo y lo que pasa y de lo que uno está visualizando y de lo que uno está tratando de acomodar, después empieza a aparecer que yo tiro dardos, a mí no me gusta tirar dardos, es más juego dardos y lo hago bastante bien, pero dardos de verdad.

“Pero de jugar dardos a que tire un dardo es que no necesito tirar un dardo yo hablé con franqueza, y si algún día tengo que decir algo a algún periodista, a algún jugador, que valga la pena, lo hago con respeto porque yo siempre he respetado a la prensa, nunca he tenido un problema, ni en mi época de jugador y ni ahora de entrenador, entonces cuando uno quiere dar explicaciones de lo que pasa en el equipo y algunas otras cosas, se refiere uno a ciertas cosas y tratan de crear polémica, tratan de ensuciar, de dejarlo a uno mal parado, de que yo tiro dardos, yo no tiro dardos, yo hablo de fútbol”, añadió.

El periodista de Tigo Sport, Gustavo López le preguntó si lo decía por la publicación de La Teja.

“A mí me los pasaron, yo como no veo noticias y ustedes saben, soy de la vieja guardia, aprendí cuando era jugador en Saprissa a mis 22 años que no había que leer, había que jugar, analizar, no escuchar, ustedes tienen un criterio, el periodismo tiene el suyo, ahora que hay más redes sociales, no tengo problema, es más ¿cuando he venido a reclamarle algo a alguien? yo no estoy haciendo un reclamo”, añadió Wright.

“Lo que digo es que me gustaría profundizar más, pero mejor no profundizo porque cuando lo hago después dicen que estoy tirando un dardo a no se quién, al entrenador de otro equipo, no tiene sentido, no sé cual es el afán a través de una situación donde no vale la pena. Hay cosas que no puedo tapar con un dedo y eso en la cancha se ve”.

“Pero no pueden decir que yo estoy atacando a alguien que es muy especial, es como un hermano para mí, Paulo (Wanchope, el anterior técnico) y que salgan esas cosas es bajo, no deberían haber situaciones así porque de esas notas sacaron un montón de notas y mis amigos que escuchan radio, que andan en uber, en taxi, dicen ‘vea, Mauricio esto y esto’ y yo les digo ‘nada que ver’. Digan lo que yo digo. Si mañana menciono un nombre yo me hago cargo de eso”.

Por aquello, le aclaramos a Mauricio que La Teja tituló “Mauricio Wright tiró un dardo a lo que era el Cartaginés con Paulo Wanchope”, o sea, el dardo es al Cartaginés que dirigía Chope, no a Chope.