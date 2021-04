“Yo no hablo de supuestos, yo estoy desmintiendo algo que no pasó. No quiero incomodar a nadie, ni al Saprissa ni al Olimpia, estoy diciendo la realidad, nunca me llamó nadie de Saprissa para llevarme, a lo mejor me llaman en 10 días o nunca, por eso me llama la atención una noticia así”, aseguró.