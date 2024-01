La Teja le consultó a la prensa quién ganará el Clausura 2024 y los resultados chimarán a muchos

Periodistas consultados por La Teja afirman estar seguros que esta escena se repetirá en mayo, con Saprissa campeón. (MAYELA LOPEZ)

El Clausura 2024 arrancará este viernes con el duelo entre Alajuelense y Sporting, un nuevo torneo que hace que de nuevo giren las apuestas y pronósticos de quién alzará la copa a finales de mayo.

En La Teja nos subimos en el patín de los pronósticos, once periodistas nos dieron su opinión sobre a quién ven alzando el título y además le añadimos quién será el goleador y el líder de asistencias.

Los candidatos al cetro suelen ser los de siempre, Saprissa tras ser tricampeón nacional, Alajuelense y Herediano con el peso de buenas planillas, mientras que Cartaginés con nuevo técnico es una incógnita. Cualquier equipo no tradicional que alce el cetro sería toda una sorpresa.

Sin rodeos, de manera directa, los comunicadores pusieron como el grandísimo favorito al Deportivo Saprissa, una goleada sin precedentes que ni el 7-0 que el Monstruo le clavó a Grecia el torneo pasado se compara, según la prensa no hay duda absoluta que se viene la 40.

De los once periodistas consultados, solo uno se animó a salirse del saco y poner a los manudos como campeones, para el resto el tetracampeonato morado se firmará en mayo. Ninguno le tuvo fe a los florenses a pesar de algunas incorporaciones.

Periodistas dan su veredicto de quién será campeón del Clausura 2024

Daniel Jiménez de Teletica.com, Estefan Monge y Daniel Garro de Deportes Repretel, José Ríos de Yashin Quesada.com, Rodolfo Masís de Canal Opa, Milton Montenegro de La Nación, Alejandro Monge de ESPN Costa Rica, Anthony Porras de Radio Columbia, José Ramírez de Tigo Sports y Joseph Fonseca de Mario Segura.com, se fueron el tricampeón.

“Esto tiene una argumentación muy sólida, es un equipo mantiene la base, le da continuidad a un plantel que viene de campeonizar con un rendimiento arrollador y que fue un equipo rompió récords, base que sigue. Se refuerza bien tanto en jugadores con el cuerpo técnico, le llevaron un entrenador al entrenador, hace buenos refuerzos por lo que se lee”

“Luego, hay que darle credibilidad a un equipo que nos ha demostrado en la última década que entiende perfecto cómo se juegan estos torneos cortos y se la creen, tienen lo que llaman el ADN saprissista y se la creen, son factores fuertes que amarran un proyecto que se encamina a seguir hacia el éxito”, explicó Porras estos resultados.

Se salió del saco

Solo un periodista afirmó que los fichajes de Alajuelense le darán el título este torneo. (Alonso_Tenorio)

El único que se salió del saco fue Esteban Amador del programa Teléfono Rojo, al asegurar que serán los manudos quienes finalmente alcen la copa 31.

“Creo que con el equipo que está armando Carevic y su cambio de esquema táctico, porque va a jugar con línea de tres, ya no necesita tantos laterales, creo que esos cambios más el poder que le puede dar en ofensiva Moya, más la salida que le puede dar el canadiense, puede contrarrestar lo que venga en Herediano y Saprissa. La continuidad de Carevic que aunque no es una garantía te da un paso más al menos a lo que tiene Herediano por ejemplo”

Esteban es de los que no se quita los colores, siempre ha reconocido que es manudo, pero más allá de eso, cree que deportivamente la Liga tiene con qué pelear y al ver los resultados que sacamos en la encuesta no se extraña porque además que Saprissa anda bien, a muchos les gana el corazón dice.

“Viene de ser tricampeón, tiene una base muy sólida y se refuerza mu inteligente y obviamente eso pesa y aparte si se le pregunta a morados, pues eso pesa a veces, los colores jalan y los que estamos metidos en esto (periodismo) que no me digan que no tienen colores porque es mentira”, tiró.

Cubo apunta al goleo

La prensa le puso la fichita a Erick Cubo Torres para ser el goleador del Clausura 2024. Cortesía Herediano

Respecto a quién será el goleador, también hubo un claro favorito con el mexicano Erick “Cubo” Torres, quien se llevó siete de los once votos, seguido por Jonathan Moya con tres y Ariel Rodríguez con uno.

Los comunicadores coinciden que ahora en Herediano con un equipo más competitivo y socios como Elías Aguilar poniéndole pases, el Cubo tiene todo para volverse loco haciendo goles.

Al consultar sobre a quién ven cómo líder de asistencias, acá si caímos a un empate entre Elías y Mariano Torres quienes se llevaron cuatro votos cada uno, mientras que Luis Díaz, Aarón Suárez y Michael Barrantes tuvieron uno.

Vea los pronósticos y y guarde la nota, en mayo les contamos quien tuvo la razón.