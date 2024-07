Larry Angulo llegó a Alajuelense gracias a la insistencia de una persona muy importante del club

El volante mixto colombiano, Larry Angulo, confesó qué le dijo Alexandre Guimaraes para motivarlo a venir a jugar al fútbol costarricense.

Guima convenció al jugador cafetero de incorporarse a la liga tica, al exponerle una realidad que a otro jugador, más bien lo hubiera espantado. Pero el cafetero admitió que es un hombre de retos.

Larry Angulo

“El profe me comunicó, antes de venir, que estábamos en un momento complicado en la Liga, eso me motivó mucho, lo venimos haciendo bien, hicimos una buena pretemporada y queremos ver que se vea el trabajo. Empezamos con el pie derecho”, manifestó Angulo, quien fue pupilo de Guima en el América de Cali.

Alajuelense le ganó la Recopa a Saprissa con un claro 3 a 1 y debutó en el torneo con un 2 a 1 ante el Santos de Guápiles. Ambas mejengas se realizaron en el Estadio Nacional.

Angulo se ha visto bien, pero al compararlo con los otros extranjeros, es al que más le ha costado. Él tenía mucho tiempo de inactividad, pero Guima confió en él, como lo reveló el volante.

Larry Angulo es titular con Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

“La relación con él (Guima) es buena, pero compartimos poco. Él no quería que me fuera, pero el equipo al que pertenecía no renovó el préstamo y me dijo que en el momento en que tuviera una oportunidad de volverme a tener en cuenta lo iba a hacer y aquí estoy”, manifestó al resumir su paso por el América de Guima.

Angulo ahora está enfocado en el equipo, pero también trata de sacar el máximo provecho a su estancia en el país.

“Todo es excelente (el país), mejor de lo que me habían planteado Javier (Santamaría, gerente deportivo) y el profe. Le he sacado provecho a todo con los compañeros, conociendo, tratando con ellos, compartimos mucho y así se ve reflejado en el terreno de juego”, acotó.