Las broncas de Christian Bolaños y su esposa por sus publicaciones en redes sociales

Christian Bolaños y su esposa, Jazmín Salas no escapan de la polémica por el uso de redes sociales. Instagram.

El volante del Deportivo Saprissa Christian Bolaños y su esposa, Jazmín Salas protagonizaron el fin de semana una nueva polémica por culpa de las redes sociales.

Y es que no es la primera vez que Bola y su esposa se ven envueltos en escándalos a raíz de publicaciones que hacen en sus distintas redes. El domingo pasado fue Salas quien provocó todo un alboroto al cuestionar lo que dijo el técnico Jeaustin Campos en conferencia de prensa, luego del juego contra Guanacasteca.

El técnico tibaseño no se quedó atrás al tirarle a Salas por medio de un par comentarios que le respondió a aficionados que lo cuestionaron, el departamento de comunicación del Sapri logró apagar el incendio el lunes en la mañana con un comunicado de prensa en el que de alguna forma respaldaron al entrenador al explicar porque no jugó Bolaños.

Preparador físico de Saprissa nos explicó el estado de Christian Bolaños

Ante lo ocurrido en este nuevo capítulo de la Saprinovela, expertos en uso de redes sociales e imagen recomiendan a los jugadores y cuerpo técnico del campeón nacional asesorarse antes de hacer el uso de estas herramientas, para que el contenido sea el correcto y no se coman broncas innecesarias.

La Teja le consultó al departamento de prensa del Monstruo si dan cursos o talleres sobre el uso de redes sociales.

“Sí. Regularmente se hacen charlas y se dan recomendaciones de este tipo, así como vocería y manejo de su imagen en medios y redes”, informaron en la “S”.

Christian Bolaños se ha metido en broncas por no saber manejar sus redes sociales. (John Durán)

Reincidentes

La primera bronca la protagonizó el jugador en enero del 2021, cuando la pandemia del covid-19 registraba una alta cantidad de contagios y fallecimientos. Pese a eso y a las directrices emitidas por Unafut en ese momento, Bolaños se fue a jugar bola con el entonces capitán de Alajuelense, Bryan Ruiz, rompiendo así la burbuja.

Eso provocó que el jugador se quedara sin jugar dos partidos: contra Guadalupe y Sporting y tuvo que someterse a pruebas PCR.

Días después del incidente, como que al jugador no le hizo gracia quedar sentado y cambió algunas fotos de sus redes, en las que aparecía con el uniforme de la “S”.

Pero ahí no termina la cosa, porque el 23 de abril del año anterior, el Sapri jugaba un partido clave ante el Santos, en el estadio Ebal Rodríguez, ese día se también se llevó a cabo el festival de música Picnic.

Para los expertos, el técnico Jeaustin Campos también tiene que bajarle el tono a sus respuestas en redes sociales. (Rafael Pacheco Granados)

Horas antes del juego, comenzó a circular una foto en redes sociales, en la Christian aparecía entre el público del concierto y minutos después, fue su amada quien lo echó al agua y compartió la foto con Bola en sus historias de Instagram.

Bolaños a pesar de estar lesionado fue cuestionado por ir a Picnic en lugar de acompañar al equipo.

Pero todavía hay más, en agosto del año pasado, al volante saprissista no le hizo gracia no estar en los planes de Jeaustin Campos para el torneo de Apertura y comenzó a tirar con todo en sus redes.

Todo surgió cuando el jugador jugó apenas cinco minutos en el partido contra Cartaginés del 6 de agosto.

“Morados, gracias por tanto apoyo y cariño, de mi parte seguiré ayudando al equipo aunque me gustaría hacerlo jugando más. Sabemos como equipo que no estamos jugando como queremos y lo asumimos, pero vamos a seguir luchando por el respeto que les debemos a ustedes”, escribió Christian desatando la polémica entre la afición morada.

Esta imagen, de Bola en el Picnic del año pasado dio mucho de qué hablar. Instagram.

Bola-dos

El periodista y especialista en redes sociales, David Castillo, comentó que Jazmíz Salas tiene una importante cantidad de seguidores en su cuenta de Instagram (más de 26 mil) y debe aprender que cualquier comentario puede ayudarle o perjudicarle.

“La señora tiene sus negocios y ha construido una marca y con esa cantidad de seguidores debe medirse a la hora de publicar y en el caso del fin de semana, no sé si preguntarle directamente al jugador, pero sí sería bueno que se asesore con personas de su círculo cercano, cuando sienta que está pensando con el hígado.

“Ella sabe que tiene seguidores de la afición más grande del país y por eso, este tipo de publicaciones tendrán un gran impacto. Ella no es un trol, la gente ha especulado por meses con las diferencias entre Bolaños y el entrenador y ella debe saber que su posición le puede generar un ruido negativo”, explicó Castillo.

Con respecto a Jeaustin Campos, Castillo aseguró que la forma en la que el timonel respondió a sus seguidores en Instagram no fue la correcta.

El detalle que pule uno de los refuerzos de Saprissa

“Siento que pudo responder de una forma más decorosa, porque la relación de Bolaños con su esposa no es un tema que le compete y su comentario se puede prestar para chota”, citó.

Irene Jara, experta en imagen recomienda que las figuras públicas trabajen con sus familias sobre lo que pueden externar en las redes.

“En estos casos es importante aconsejar a las familias, para ver qué decir, qué no decir, para que no tomen un protagonismo que no les corresponde.

“No sé quién es la señora, pero le diría que separe sus opiniones, porque si es una empresaria y hace sus esfuerzos para trabajar en otras cosas y se está metiendo con el jefe de su esposo contradiciendo sus declaraciones me parece que lo puede afectar a él”, dijo.

Por otro lado, Miguel Pérez, director de Ciberseguridad de la U Cenfotec, aseguró que es importante dejar claro, que los equipos podrían dictarle pautas a sus jugadores y trabajadores, pero no a sus familias, eso debe venir por cuenta del jugador.

“Si un equipo le dice a una esposa de jugador que no haga alguna publicación está limitando su libertad de expresión. En estos casos, lo más recomendable es que el propio jugador le recomiende a su pareja qué decir y qué no, porque podría afectarlo a nivel laboral”, comentó.