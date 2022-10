Las contradicciones entre Jeaustin Campos y Christian Bolaños sobre si jugará la final del torneo

Christian Bolaños afirma que ya está para jugar, mientras que Jeaustin Campos afirmó lo contrario. (Rafael Pacheco Granados)

Jeaustin Campos y Christian Bolaños volvieron a contradecirse sobre un tema específico, esta vez sobre la posibilidad de que el volante esté de vuelta para las finales del Apertura 2022 ante el Herediano.

Durante el día de medios de la Unafut previo al inicio de la lucha por el título, Bola afirmó que está listp para jugar y regresar para el momento más lindo como lo son las finales y con ganas de pelear por un título más.

“El cariño que recibo de la afición de Saprissa es increíble y eso me ha ayudado a hacer muchas cosas para poder estar lo más rápido posible, en un momento se salió todo de las manos porque ya estaba recuperado, había pasado un mes y otra lesión lamentablemente me apareció.

“Me hubiera gustado estar desde antes, pero llego ahorita a lo más bonito, sé que la gente quiere que esté ahí, he sido parte importante en estos últimos años para Saprissa. Me siento tranquilo, si me toca jugar algunos minutos y puedo estar ahí, haré todo lo posible para poder ayudar al equipo”, comentó sobre su regreso.

A pesar que el jugador afirma que ya puede jugar, el entrenador de Saprissa dice que el jugador apenas viene saliendo de un periodo de adaptación físico y dio a entender que es difícil que suceda y que depende de lo que le diga su preparador físico en estos días.

“A Christian ya por lo menos lo vemos en el camerino todos los días, estaba con su trabajo aparte desde un punto de vista médico y con la readaptación médica para que ya estuviera bien. En estos momentos, él está con el departamento físico, ya lo vemos todos los días después de siete semanas por ahí sin hacerlo.

“Es un jugador clave para nosotros que queremos al 100% y lo antes posible, pero después de siete semanas sin trabajos, sin trotar si siquiera, porque su lesión era un poco delicada, traicionera. Él está en manos del preparador físico antes de poder trabajar con nosotros temas de fútbol. Está entrenando con nosotros los primeros minutos de los entrenamientos para que se ambiente, pero después va para un trabajo físico. Hoy estoy en manos del preparador físico para que me dé el banderazo de salida y poderlo tomar en cuenta en algún momento del partido, si es el caso”, dijo a la consulta de La Teja.

La situación está clara, o más bien, no tan clara entre ellos, ese es el detalle.