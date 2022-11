Las durísimas palabras de Rolando Fonseca sobre Suárez y la Sele

Rolando Fonseca (Archivo.)

La espantosa y humillante derrota de Costa Rica en su primer partido en el Mundial de Qatar, donde España nos zampó 7 goles y nosotros no los vimos ni venir, dejó a todos los ticos con un sentimiento de frustración y tristeza terrible.

Ese sentimiento no le es ajeno a Rolando Fonseca, máximo goleador costarricenses, quien fue entrevistado por ESPN y lanzó durísimas críticas contra la Selección, pero especialmente contra el Director Técnico Luis Fernando Suárez. Lo menos que dijo Fonseca fue que Suárez nos ha vendido “humo” todo este tiempo y que el día del partido lo que vimos fue la realidad, que nunca antes se nos mostró. Recordemos que Costa Rica no tuvo fogueos internacionales importantes y el partido de despedida fue contra la selección sub 23 de Nigeria... Es decir, nunca vimos a nuestra selección enfrentar a un rival de peso sino hasta que España nos hizo bajar de la nube de un solo golpe.

Los “mata gigantes” quedaron desnudos ese día y desde entonces le han cerrado las puertas a la prensa tica, y las explicaciones que han dado sobre lo ocurrido o sobre lo que vendrá no convencen a nadie. Uno de esos es Fonseca.

Consultado por ESPN, Fonseca dijo que a la Sele le faltó más trabajo de preparación, más entrenamientos y menos “humo”. ““Somos los reyes de los eslóganes y cuando gana más la emoción que el trabajo, pasan estas consecuencias. Pueden ser accidentes del fútbol, pero a Costa Rica se le está haciendo repetitivo por la falta de trabajo”, aseguró.

Sin adornar mucho las cosas, Rolando fue claro: “Empiezo por el técnico que es el que dirige, que toma la decisión de poner a su once y el no estar preparando es no tener plan B, no sé si vieron la foto de la impotencia de Suárez cuando sonríe. Yo no esperaba una selección tan replegada, España nos hacía un gol cada diez minutos, pero nunca tuvimos la intención de hacer algo diferente”.

Agregó también que dentro del combinado patrio “No había sintonía, no había química en la idea de juego, hay momentos en los que al jugador las cosas no le salen (...) España llegó a jugar ‘monito’ con Costa Rica (...) Costa Rica careció de ideas, no había lectura de juego”.

Rolando, de 48 años y con una exitosa carrera futbolística sobre sus espaldas, aseguró que a los ticos nos encandilan los técnicos con acento extranjero y que por eso se les permite todo. “Ojo, porque es un técnico extranjero se le perdona todo, si fuera nacional hoy lo hubieran echado y eso es culpa de los ticos que aceptamos eso. Ha sido la selección que más humo nos ha dado a los aficionados y a la prensa de este país”.

Suárez tiene contrato con la Selección para los próximos cuatro años y ya el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), Rodolfo Villalobos, dijo que ese contrato se mantiene.