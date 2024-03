Las incómodas preguntas sobre Costa Rica con las que nos sorprendió un brasileño al llegar a Dallas por la Sele

La Teja llegó este jueves a Estados Unidos para seguir el pulso a la Selección de Costa Rica. Foto: Sergio Alvarado

El que es --hasta ahora-- uno de los partidos más importantes para la Selección de Costa Rica en el 2024 ya se está jugando en Frisco, Texas, por lo que en La Teja nos vinimos a los Estados Unidos tras la pista de la Sele.

Desde este jueves aterrizamos en Dallas, ciudad a la que pertenece este próspero suburbio y desde que salimos de Tiquicia nos topamos diversas señales de lo que nos esperaba, al punto que nos topamos a Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol en el mismo avión, y a quien de una vez le cayó la prensa nacional apenas llegó a su hotel.

El ambiente por la mejenga en la ciudad es poco, los gringos no tienen idea del partido, pero uno afuera siempre se topa a alguien, como fue el caso de Fabiola, una tica que vive en Dallas y estaba esperando a una amiga y nos contó, mientras esperábamos nuestro transporte, que irá al choque con otro puño de compatriotas.

Llegó el Uber y la nave era un chuzo, manejada por un conductor brasileño llamado Joao, al que no le gustan mucho las cámaras, es un poco tímido, por lo que nos pidió que no le hiciéramos fotos (uno no sabe acá la condición migratoria de nadie), pero nos contó que es superfiebre al fútbol, honrando su nacionalidad.

Fanático acérrimo del Flamengo y ferviente creyente de que Ronaldinho fue mejor que Messi, nos llevó desde el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth hasta el hotel adonde nos quedamos, el cual estaba como a unos 20-22 minutos de distancia.

Como buena carretera gringa, fue fluida, sin huecos, llena de señalización de salidas, entradas y otros detalles de tránsito. Vieras qué lindo es pasar por una caseta de peaje sin que eso cause un presón.

Dallas y Frisco están bastantes fríos por estos días. Foto: Sergio Alvarado

Cuando ibámos de camino le conté a Joao que vinimos a ver a la Sele a jugar ante Honduras y aunque no sabía del partido, se interesó bastante y más aún cuando le dijimos que era para clasificar a Copa América y triple puntaje que si nos metemos, jugamos contra Brasil.

Ahí me preguntó si Costa Rica era una buena selección y como buen periodista le respondimos con la verdad, que esa la interprete cada uno con la mano en el corazón. Al menos sí conocía a Keylor Navas y a Gustavo Alfaro, por el tiempo que fue seleccionador de Ecuador.

“¿Las playas de Costa Rica son lindas?, ¿qué jugadores tienen en Europa? ¿A los futbolistas ticos también les gusta la fiesta, como a los brasileños? ¿Son mejores que Guatemala o Panamá? fueron algunas de las espontáneas preguntas al azar que nos lanzaba.

Algunas respuestas caían por su propio peso, como la de Panamá, selección que juega este jueves ante México, también en Dallas, a las 8:15 p. m. (hora tica) por las semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf luego de las palizas que nos metió en noviembre.

“Pero, ¿no es que Costa Rica es el equipo más bueno de Centroamérica?, ¡yo lo recuerdo en el mundial de Brasil!”, era otra que nos tiró un extranjero que vio en el lugar de los hechos cuando la Sele hizo historia y quedó perdido ahí, en ese lapso.

El hombre nos dejó en la puerta del hotel, entramos al lobby y el lugar era un chuzo; la recepcionista, llamada Kimo, nos atendió puras tejas, nos asignó el cuarto, nos dieron una limonada de mango y un cupcake de red velvet de cortesía que estában buenísimos y ahora sí, listos para la aventura.

Nuestra tarea este viernes está clara, a las 3:30 hora local (2:30 hora en Costa Rica) finalmente el Lechuga dará una conferencia de prensa tras casi dos meses en silencio, claro, obligado por el reglamento de Concacaf, pero al menos será la oportunidad para preguntarle lo que hemos esperado desde hace rato.

En la conferencia de prensa en el Toyota Stadium también estará un jugador, muchos esperarían a Keylor Navas, sería el momento indicado para que hable como capitán del barco, pero nos olemos lo que suele suceder con él.

Veremos finalmente al menos por unos minutos un entrenamiento de la Tricolor con el grupo completo por primera vez acá en Dallas, adonde llegó el equipo el domingo. Quince minutos y vámonos, poquito porque es bendito, dicen, eso es solo parte de las historias en Dallas, porque obvio, venimos a enseñarles mucho más.