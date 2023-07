Las metas del director deportivo de Alajuelense que algunos se asustan al oírlas

Javier Santamaría tiene muy claro que quiere sacar de sus jugadores. (Jose Cordero)

¿Puede un jugador tico costar más de un millón de dólares? ¿Porqué en el país nos sorprendemos cuándo hablamos de esos precios? Para Javier Santamaría, director deportivo de Alajuelense son cosas que no deberían de extrañarnos.

La Teja se sentó a hablar uno a uno con el español, quien tiene ya más de dos meses en su puesto y además de conocer un poco más en su manera de pensar y trabajar, conocimos un poco más persona. Antes trabajó en el León de México, donde conoció a Joel Campbell.

Los rojinegros arrancan este miércoles ante Santos un torneo en el que esperan conseguir grandes objetivos, plantilla con la que el director afirma sentirse tranquilo para llegar a las metas trazadas, la cual no ve cerrada hasta que el mercado de pases lo permita.

-¿Cómo han sido estas primeras semanas? Antiguos directores decían que este es un trabajo en el que hay que consumirse y todos los días pasa algo diferente. ¿Cómo lo ha visto?

Al momento como el torneo todavía no arranca está todo un poquito más tranquilo y quizás los enfoques han estado en otro lugar, he tenido la oportunidad de que otras áreas estaban en descanso y acoplándose progresivamente, lo cual me ha ayudado mucho.

Si es cierto que en nuestra institución en el día a día surgen muchas cosas que uno tiene que estar ahí para resolver, pero nada fuera de lo normal y lo común. (Nos contó que llega todos los días como a las 5:45 a.m y hay días que llega a la casa hasta las 10 p.m)

Javier Santamaría habla mucho con Andrés Carevic y su cuerpo técnico. (Jose Cordero)

-Usted habla de tasar jugadores en más de $700 u $800 y que nadie saldrá por menos de ese valor, periodistas y otras personas se sorprenden que usted diga eso ¿Nos falla la mentalidad que creemos que el futbolista tico tiene menos valor?

Nosotros tenemos una infraestructura espectacular, tenemos todas las herramientas necesarias para trabajar a estos muchachos de la mejor manera, los preparamos durante muchos años y eso significa un gran costo para el club y al final el jugador se tiene que sentir valorado también, no es un jugador cualquiera, es un jugador de la Liga Deportiva Alajuelense y tenemos que hacer entender que eso vale, que tiene un peso también en el mercado, es una realidad de la que no sé por qué nos espantamos.

Usted habla que no permitirá “mal vender” jugadores, ¿Qué quiere decir con eso y cómo lo evitaría?

Eso es no es algo mío, es la institución en sí, invertimos mucho de nuestras vidas para construir grandes jugadores y no estamos en el posicionamiento de mal vender a ninguno de ellos. Mal vender es aceptar unas condiciones que no estén al nivel del jugador, eso es para mí.

Ahora, pueden haber determinadas situaciones que a lo mejor el club tenga una necesidad o se genere algún tipo de situación con el jugador y se genere el punto de venderlo por equis o ye razones, tampoco es una mala venta, sino condicionada por equis factor, es analizarlo.

-¿El mercado mundial o europeo sí ve al jugador tico para pagar altas sumas? ¿Qué condiciones debe tener?

¿Sí, ¿por qué no? Por supuesto que los puede pagar, ahora, creo que tiene que ser joven, yo diría que tiene ser de nacimiento del año 2000 hacia acá. De los 15 o 16 años hasta los 23 o 24 creo que es el rango de edad más atractivo.

Javier Santamaría afirma que Alajuelense tiene que darse un lugar como una institución grande en Centroamérica. (Rafael Pacheco Granados)

-Usted viene de una escuela en México como Grupo Pachuca que está acostumbrado a negociar con altas sumas, ¿de ahí es donde se forma su mentalidad?

Sí, sí, totalmente, pero es que al final también hay que darle un valor al jugador, se prepara y trabaja durante muchos años, sacrifica muchas cosas de su vida y debe ser valorado, él es el primero que debe entender eso como tal.

Todo eso suena muy bien, pero ¿cómo trabaja la presión de los agentes y el mismo jugador que les llega una oferta y la quieren tomar ya, de la que usted tal vez no esté convencido?

Al final los agentes son parte de la industria y hay que darles su lugar y su espacio, atenderlos y tratarlos cómo se debe, son parte de esto, algunos entenderán más o menos, al final cada quien trata de ver por la parte que los involucra. los agentes por la parte del jugador, es tratar de hacernos entender y llegar a un acuerdo mutuo, a veces es fácil, a veces es un poco más complicado.

-¿Le han llegado ofertas que no lo hayan convencido o haya rechazado?

En firme, sobre la mesa, prácticamente nada, tenemos alguna cosa, pero nada concreto. Más bien son los agentes que nos comentan que hay algunas opciones, pero es parte de, nada que tenga una formalidad y a veces queda ahí, solo en palabras.

¿Para usted todos los mercados son buenos? Acá se piensa mucho que si no se van a Europa no vale la pena salir y ven por encima del hombro a la MLS

No, no, eso es un error, creo que la MLS será un boom más con la preparación del mundial 2026, es una liga que irá en un mucho auge, sabemos todo lo que es Centroamérica y Sudamérica y bueno, Europa también es un gran escaparate, creo que una oportunidad se puede dar en cualquier lugar.

-¿Ir a ligas como Moldavia, Letonia, Chipre, Kazajistán es mejor que ir a jugar a México o a la MLS? ¿Cuál es el valor de ir allí?

Sí le puedo decir algo, es que llevo muchos años viviendo afuera de mi país y puedo garantizar que he aprendido muchos cosas que me han ayudado a crecer en muchos aspectos de la vida, entonces cualquier oportunidad que satisfaga las oportunidades de cada quien en diversos aspectos en cualquier lugar del mundo, creo que tiene que ser estudiada. No puedes descartar nada, por el país que sea, cualquiera pueda ayudar en muchos aspectos.

-Allá en México, ¿Cómo se le veía a Joel Campbell? El técnico de la selección mexicana Jimmy Lozano lo piropeó diciendo que es un jugador top.

Es que evidentemente Joel es un jugador top, no creo que esté en discusión en boca de nadie, la trayectoria que tiene, de donde viene, lo que ha hecho a nivel de clubes y selecciones, a nadie le puede quedar duda que es un gran jugador. Allá era un jugador muy importante, por eso estuvo años, fue una adquisición del grupo que dio muchísimo rendimiento y lo mostró con títulos.

La edad es un factor clave para sacar buen dinero por un futbolista según Javier Santamaría. (Jose Cordero)

-¿Ha tenido oportunidad de salir y conocer un poco Costa Rica?

Sí, sí, claro, es un país muy tranquilo, la verdad estamos muy a gusto, me gusta mucho, en general tratamos de hacer cosas normales y corrientes como todo el mundo, vamos a comprar, al supermercado, llevamos a los niños a entrenar, al colegio, a hacer actividades los días libres, ir a caminar, conocer la naturaleza, las playas.

-¿Ya hay gente que lo reconoce y lo saluda?

Sí, claro, son muy amables y respetuosos.

-¿Qué le pide la gente cuando lo ve? ¿Algún jugador u otra cosa?

El título, la gente quiere el título, eso es lo que quiere la gente, que hay que ganar y salir campeón. Somos conscientes de eso, que es lo que piden todos.

-¿Qué le ha parecido la comida tica?

Muy bien, el gallo pinto, el casado, yo me adapto fácil y como prácticamente de todo, entonces no hay ningún problema.