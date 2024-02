Las motivadoras declaraciones del técnico de Herediano antes de enfrentar al Toluca

El entrenador del Herediano, el mexicano Héctor Altamirano, reveló un detalle vital este martes en la conferencia de prensa previo al partido de este miércoles entre sus dirigidos y el Toluca, por la Concachampions.

Herediano recibirá a los Diablos Rojos en el estadio Alejandro Morera Soto a partir de las 5 de la tarde, partido que será transmitido por Star+ y en el cual, los florenses deben lucir muy sólidos y concentrados para superar al cuadro mexicano, pero el técnico logró calar en el pensamiento de sus jugadores para el duelo.

Héctor Altamirano convenció a sus jugadores de que pueden vencer a Toluca. (JOHN DURAN)

“El plantel está convencido. Se puede competir. Todo pasa porque puedas concretar y anular al rival”, expresó Altamirano.

Además, el tiempo que ha tenido para preparar el partido, con un parón incluido en el torneo nacional para dar espacio a la Selección Nacional por el juego amistoso contra El Salvador, ha sido muy importante para el estratega rojiamarillo.

“Aprovechamos al máximo el tiempo. La disposición de cada jugador me ha sorprendido. Se trabajó intenso. Cuando la pelota rueda son once contra once, el que tenga mejor disposición, mejor actitud e ir marcando el territorio determina si vas a ganar o vas a perder. La respuesta de los muchachos ha sido excepcional”, expresó.

Elías Aguilar, quien habló por parte de los jugadores, expresó que es importante para el equipo que don Héctor ya pueda estar habilitado en el banquillo e intentarán que eso se refleje en la cancha.

Dijo que Altamirano les habló del Toluca y saben que lo pueden superar.

“Tenemos las capacidades, hemos visto y analizado a Toluca, vamos a intentar contrarrestar sus fortalezas y virtudes y nosotros podemos hacer las cosas de mejor manera, es una final y estamos en casa y tenemos que lograr sacar una ventaja”, expresó el talentoso volante del Team.

Herediano entrenó en el estadio Alejandro Morera Soto. (JOHN DURAN)

“Hemos trabajado en estos diez días, si bien es cierto es otro torneo, otro escenario, vamos a hacer las cosas inteligentes, sabemos lo que es el rival, lo respetamos pero tenemos una planilla amplia para contrarrestar y hacerle daño al Toluca”, manifestó.

Altamirano se refirió a los refuerzos Adrián Garza, mexicano, y el hondureño Getsel Montes y explicó si podrán estar para el juego de este miércoles.

“Más Getsel que Adrián por el tema que todos sabemos porque Getsel lleǵo antes, pero es importante tenerlos, poco a poco hemos ido recuperando a la gente que estaba inhabilitada y lesionada y eso abre el panorama para elegir de buena manera y competir”, añadió el entrenador florense.

Altamirano aseguró que en una serie de dos partidos, ambos juegos son importantes para querer superar al rival.

“Si uno no tiene un buen partido, la serie puede quedar totalmente liquidada, tenemos que aspirar a jugar bien y que el plan del partido que vamos a ejecutar se lleve de buena manera, nos vamos a enfrentar a un buen equipo, que trabaja bien, juega bien. Será un partido interesante”.