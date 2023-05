Las ofertas de otros equipos no desvelan a Marvin Angulo, su mente está en pulsear el título

Marvin Angulo espera cerrar con broche de oro su temporada con el bicampeonato. (Alonso Tenorio)

Conforme ha avanzado el campeonato, el rol de Marvin Angulo ha incluido muchas fechas en banca o incluso en la grada, pero eso lejos de agüevarlo, lo motiva a seguir luchando por un título más, al punto que ni las ofertas de otros clubes lo desconcentran del objetivo de ayudar al Monstruo a conseguir la copa 38.

Hasta dejó claro que los morados serán la primera opción para resolver su futuro y seguir aportando con su experiencia en la cancha.

“Mi decisión se da para poder seguir en Saprissa, seguiré, pero si no, a buscar nuevos rumbos, nuevas metas y objetivos, ya varios equipos se han acercado, nada más esperar, ojalá quedar campeones y ver lo que pasa”, agregó.

Eso sí, no quiso soltar prenda de cuáles clubes lo quieren fichar, se enfoca más en lo que puede aportarle a Vladimir Quesada tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Una muestra de eso es por la forma que asume esta gran final, donde busca aportarle su granito de arena a los más jóvenes y que eviten cometer errores que les puedan salir caro.

”Siempre he sido así de tranquilo en instancias finales, esta semana es muy intensa, de mucha presión, de que la afición quiere que ganemos, que saquemos el partido y siempre he sido así, de manejar diferente, de no estresarme, tampoco ponerme ansioso y con la madurez que he agarrando en el fútbol me da para saber manejar esas emociones, para así estar enfocado con el equipo en ayudarlos”, añadió.

Tan concentrado está que no le da pelota al hecho de que está cerca de marcar su gol 100 con los morados, se enfoca en el trabajo grupal.